El bodegón barato de Buenos Aires que tiene más de cuatro décadas y su asado es una locura

Bodegón histórico del centro porteño con más de 40 años de trayectoria y fuerte identidad de cocina casera.
Ubicado en Monserrat, cerca del Obelisco, San Telmo y Puerto Madero, con alta demanda diaria.
Se destaca por porciones abundantes, atención clásica y una carta que solo se conoce en el lugar.
La parrillada y los platos tradicionales argentinos son los grandes protagonistas del menú.
La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por sus bodegones tradicionales, lugares los donde la cocina casera y los platos generosos continúan cautivando a comensales de todas partes. Estos emblemáticos establecimientos porteños mantienen la esencia de la gastronomía argentina con sus sabores, convirtiéndose en puntos de encuentro fundamentales entre familias y amigos.
Entre estos clásicos porteños, se destaca el Bodegón de Marga, un establecimiento que lleva más de cuatro décadas deleitando los paladares más exigentes con su extensa carta. Ubicado a pasos del Obelisco, en pleno barrio de Monserrat cerca del límite con Puerto Madero y San Telmo, este bodegón logró consolidarse como un referente gastronómico donde la simpleza y la calidez se convirtieron en marca registrada. Lejos de las pretensiones modernas, conserva el espíritu de los espacios gastronómicos de antaño con un salón de decoración tradicional y un ambiente íntimo que invita a quedarse.
A lo largo de las décadas, este lugar se transformó en un punto de encuentro para vecinos y turistas que buscan comida abundante y casera. Su plato estrella es la parrillada, aunque también brillan los clásicos cortes argentinos y otras propuestas conquistadoras. Con porciones generosas, atención clásica y decoración característica, esta joya está apostada sobre las primeras cuadras de la Avenida Independencia.
Dónde queda Bodegón de Marga
Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Avenida Independencia 371, en pleno barrio de Monserrat, muy cerca del límite con Puerto Madero, San Telmo y Constitución. El establecimiento recibe a los comensales de domingo a viernes de 10 a 16 horas (los fines de semana extiende hasta las 18 horas), ofreciendo un espacio con mesas tanto en el interior como en la vereda, con un estilo sencillo y rústico que evoca los bodegones tradicionales.
Qué puedo pedir en Bodegón de Marga
La carta del Bodegón de Marga es un homenaje a la gastronomía argentina tradicional. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:
Parrillada completa.
Cortes clásicos: bife de lomo, asado de tira, bife de chorizo, bife de costilla y cuadril, todos con guarniciones generosas.
Provoleta a la parrilla.
Milanesa napolitana: con guarnición incluida, preparada al estilo tradicional.
Pastas caseras: tallarines con tuco, sorrentinos con salsa bolognesa y ñoquis con estofado.
Platos tradicionales: pollo completo con guarnición, vacío al horno con guarnición, tortilla española y puchero.
Empanadas y minutas: opciones rápidas y sabrosas, incluyendo sándwich de milanesa.
Guisos.
Postres: flan casero (uno de los emblemas del lugar), helado y budín de pan.
Cómo llegar a Bodegón de Marga
Gracias a su ubicación en el centro de Buenos Aires, llegar al Bodegón de Marga es muy cómodo y accesible. Los visitantes pueden elegir el subte, utilizando las líneas C y E que se cruzan en la estación Independencia, ubicada a pocos pasos del establecimiento. También hay numerosas líneas de colectivo que circulan por la zona, conectando el lugar con distintos barrios de la ciudad, tales como el 6, 59, 86, 96, 151, 130, 93, 33, 24, 29, 61 y 152, todas con paradas cercanas.