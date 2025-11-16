16 de noviembre de 2025 Inicio
Sin Cristiano Ronaldo, Portugal aplastó 9-1 a Armenia y clasificó al Mundial 2026

Los Lusos se impusieron en el Estádio do Dragão y disputarán su novena Copa del Mundo. El histórico delantero no jugó, ya que había sido expulsado en la derrota con Irlanda.

Por
La Selección de Portugal se impuso sin Cristiano Ronaldo.

La Selección de Portugal se impuso sin Cristiano Ronaldo.

Redes sociales

La Selección de Portugal aplastó 9-1 a Armenia y se clasificó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el marco de la última fecha del grupo F de las Eliminatorias. El histórico delantero Cristiano Ronaldo no jugó para los Lusos ya que había sido expulsado durante la derrota 2-0 con Irlanda.

El jugador portugués acumula más de 600 millones de seguidores en Instagram. 
El equipo entrenado por el español Roberto Martínez expuso una amplia superioridad durante el partido llevado a cabo en el Estádio do Dragão, ya que Renato Veiga abrió el marcador de cabeza y pese a que Armenia luego empató el encuentro por intermedio de Eduard Spertsyan, los Lusos reaccionaron debido a que Gonçalo Ramos anotó el segundo y João Neves amplió la diferencia con un doblete que incluyó un tiro libre que desató la euforia del público.

En tanto, Bruno Fernandes asumió el mando en la segunda parte con el primer hat-trick de su carrera en la selección, dos penales y un derechazo, mientras que João Neves agregó el octavo para completar una noche inolvidable con tres goles en su cuenta y Francisco Conceição selló el noveno en la última pelota del partido.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo no jugó contra Armenia ya que había sido expulsado.

Cristiano Ronaldo no jugó contra Armenia ya que había sido expulsado.

Con el triunfo sobre el conjunto de Eghishe Melikyan, Portugal finalizó las Eliminatorias como líder del grupo F con 13 puntos y accedió a la próxima Copa del Mundo. De esta manera se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar al Mundial 2026 y será su novena participación.

Por su parte, Irlanda buscará ingresar al Mundial 2026 mediante el repechaje, después de que venciera 3-2 a Hungría sobre el final del partido.

Mirá los goles de Portugal vs. Armenia, por las Eliminatorias para el Mundial 2026

Embed - GOLEADA HISTÓRICA DE PORTUGAL PARA SACAR PASAJE AL MUNDIAL 2026 | Portugal 9-1 Armenia | RESUMEN

El récord histórico de Messi que Cristiano Ronaldo sueña con conquistar en el Mundial 2026

Cristiano jugará su sexto Mundial consecutivo a los 41 años y buscará superar al astro de la Selección argentina, Lionel Messi, como el futbolista que disputó más partidos con la capitanía en una Copa del Mundo, récord que actualmente ostenta la Pulga.

Hasta ahora, Messi capitaneó a la Selección argentina en 19 partidos, mientras que CR7 fue capitán de Portugal en 14 unidades. Para quedarse con el récord, Cristiano necesitará llegar al menos a cuartos de final, jugando todos los encuentros como titular y, al mismo tiempo, esperar que el argentino no juegue o participe en pocos partidos.

Aunque renovó su contrato con Inter Miami hasta fines de la temporada 2028 de la MLS, Messi aún no confirmó si será parte de la Selección argentina en el Mundial 2026. El argentino tiene 38 años y cumplirá los 39 el 24 de junio, en pleno torneo, una edad bastante avanzada para competir al máximo nivel.

