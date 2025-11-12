12 de noviembre de 2025 Inicio
Llega la Noche de las Heladerías 2025: las mejores promociones y cuáles son los locales adheridos

La Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina encabeza el evento que ya es tradición y reúne a los amantes del helado con precios irresistibles.

Llega la Noche de las Heladerías con promociones imperdibles.

Llega la Noche de las Heladerías con promociones imperdibles.

Este jueves 13 de noviembre se realizará la Noche de las Heladerías 2025, el evento organizado Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina que busca fomentar las ventas en el marco de la Semana del Helado Artesanal.

Desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año. Con el tradicional 2×1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande.

Desde el Norte hasta el Sur, la representación federal de esta iniciativa lleva el helado artesanal a cada rincón del país para que los fanáticos y fanáticas de todas las provincias puedan disfrutar de una noche especial. Aquellos fanáticos del helado podrán disfrutar de las promociones solamente en los comercios adheridos.

Mapa de la Noche de las Heladerías 2025

