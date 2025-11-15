15 de noviembre de 2025 Inicio
En su primera noche en River, Oasis le rindió un conmovedor homenaje a Diego Maradona

La banda británica recordó al ídolo argentino en su primera presentación en el país.

La banda británica recordó al ídolo argentino en su primera presentación en el país.

La banda británica recordó al ídolo argentino en su primera presentación en el país.

La banda británica Oasis le rindió un homenaje a Diego Maradona durante su primera presentación en el país, en el estadio Monumental de River Plate.

Mientras los hermanos Liam y Noel Gallagher cerraban la mítica canción Live Forever, en las pantallas del escenario se proyectó un retrato en blanco y negro de Maradona, con toques celestes y blancos en su contorno. El homenaje generó la emoción en el público presente en el estadio Monumental, quienes muchos de ellos tomaron sus teléfonos celulares para documentar el histórico momento y otros vociferaron mientras se rompían las manos en aplausos.

Además, en los acordes finales del tema, los líderes de Oasis clavaron su mirada ante la imagen de Maradona y agitaron sus brazos, en un claro saludo a su ídolo y amigo. Resulta que los Gallagher no solo que admiran profundamente al astro del fútbol mundial, sino que también llegaron a conocerse.

El día que Oasis y Maradona se conocieron en Buenos Aires

Liam y Noam se conocieron con Maradona, al cruzarse en el año 1998 cuando Oasis realizaba una gira en el país. En ese entonces, los británicos habían agotado las localidades en dos fechas en el Luna Park y, luego de sus presentaciones, mientras relajaban en el bar del hotel donde se hospedaban, vieron como el ex futbolista ingresó al lugar junto a un grupo de personas.

Había subido las escaleras con un montón de locos y varias mujeres de la noche. Lo vemos y preguntamos: ‘¿Podemos subir al cuarto y encontrarnos con él?’ Nuestro intérprete nos respondió: ‘Muy bien, déjenme ver qué puedo hacer’”, recordó el menor de los Gallagher. Después de unos minutos, el intérprete regresó y, con un gesto inequívoco, los condujo a un área exclusiva donde se encontraba Maradona, un lugar que era “más VIP que el VIP”. Pero Maradona solo le permitió el ingreso a los hermanos Gallagher. El resto de la banda debió quedarse con las ganas.

“Subimos y había un montón de actividad. Maradona estaba en el medio haciendo trucos de fútbol con la tapa de una botella, sudando como loco”, relató. También describió el ambiente como tenso, con unas 30 personas presentes y un clima no del todo amigable. “La cosa estaba un poco caliente y dijimos 'Nos tomamos una foto rápido y nos vamos a la mierda'".

El encuentro culminó de manera insólita cuando, según Noel, Maradona les hizo llegar una advertencia a través del intérprete: “Me dijo que les dijera que si se van con alguna de estas mujeres, les va a disparar”.

