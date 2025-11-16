16 de noviembre de 2025 Inicio
Los Pumas se despertaron y dieron vuelta un partidazo ante Escocia, con la cabeza en el Mundial

El seleccionado argentino de rugby caía 21-0 en Edimburgo hasta entrado el segundo tiempo, cuando desde el banco llegó el impulso que necesitaba para revertir el escenario y terminar ganando 33 a 24.

Por
Los Pumas tuvieron una remontada histórica ante Escocia y se plantan con firmeza de cara al próximo Mundial.

BBC

Los Pumas dieron vuelta un partido que prometía ser una derrota apabullante y, desde el banco, el equipo ganó el impulso que necesitaba para imponerse y vencer a Escocia en Murrayfield por 33 a 24, un resultado que los consolida en el sexto puesto del ranking mundial, clave para para el sorteo de la próxima Copa del Mundo, que se realizará en diciembre.

La Confederación Brasileña de Rugby anunció que iniciará acciones penales contra quienes profirieron insultos racistas.
La Confederación Brasileña de Rugby denunció expresiones racistas de parte de jugadores argentinos

El primer tiempo del elenco que dirige Felipe Contepomi fue para el olvido. Malas decisiones, ejecuciones pobres, pocas ideas y falta de obtención condicionaron al equipo, que nunca pudo hacer pie. Esto agrandó a los locales, que se fueron al descanso arriba 14 a 0.

Un nuevo try a los 4 minutos del complemento estampaba el 21-0 y los nubarrones se cernían sobre Los Pumas. Fue entonces cuando el entrenador movió el banco e ingresaron Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Agustín Moyano, Santiago Carreras y Pablo Matera. El aire fresco se sintió enseguida y hubo un cambio de actitud que enderezó el rumbo de los acontecimientos, que venía torcido para los de celeste y blanco.

Todo comenzó con una intercepción de Rodrigo Isgró a pocos metros de su ingoal. El mendocino se escapó y hubo un pasamanos entre compañeros que no tuvo la velocidad suficiente para convertirse en try del otro lado, pero sí logró la amonestación de Blair Kinghorn por una infracción en extrema defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1990100958479618410&partner=&hide_thread=false

Con un hombre más, Argentina pudo encontrar los espacios y enseguida llegó el primer try, de la mano del capitán Julián Montoya, revisión de TMO mediante. Tres minutos más tarde, Isgró logró apoyar en el ingoal, y la conversión fallida dejaba el pleito 21-12.

El apertura escocés Finn Russell estiró la diferencia a 24-12 con un penal, pero Los Pumas respondieron con un try de Pedro Rubiolo para ponerse 24-19. Restaban 10 minutos y todos aguantaban la respiración en el histórico estadio de Murrayfield.

A 5 del final, una nueva arremetida de Pablo Matera lo depositó en el ingoal, aunque hubo que revisarla para asegurar que fuera try. Con el visto bueno de los oficiales del partido, Los Pumas se ponían al frente por primera vez: 26 a 24. Pero todavía había tiempo para más.

Con un Santiago Carreras implacable, Argentina no se achicó y siguió buscando. Justo Piccardo, también ingresado desde el banco, se escapó en la última del partido para marcar un nuevo try y ponerle el moño a una levantada histórica, con cinco conquistas en 25 minutos que hicieron olvidar momentáneamente las profundas lagunas del primer tiempo, que habrá que revisar durante la semana antes de enfrentar a Inglaterra, que viene de vencer a los All Blacks y será menos permisiva ante los errores.

Los Pumas serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial de Rugby 2027

Con la victoria ante Escocia, Argentina se consolida en el sexto puesto del ranking mundial, clave para el sorteo de la Copa del Mundo, que se realizará el 3 de diciembre. Los Pumas serán cabeza de serie y, de este modo, evitarán cruzarse con las principales potencias en la fase de grupos, lo que a priori allana el camino para la fase de eliminación.

Por primera vez, el Mundial de Rugby contará con 24 naciones participantes, que se dividirán en seis grupos de cuatro. También debutarán los octavos de final, a los que clasificarán los primeros y segundos de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

Sus tres hijos adolescentes —Cayden, Hayes y Grace— atraviesan una etapa compleja, por lo que el actor busca conservar tradiciones y generar nuevos recuerdos familiares.

Cuál es el curioso problema que atraviesa Kevin Costner para sus primeras fiestas tras su divorcio

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.
play

Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

¿Quiénes son los arcángeles astrales de Navidad y qué energía traen este 2025?. 

Los arcángeles astrales de Navidad: quiénes son y qué energía traen este 2025

Estas sanciones tienen como objetivo reforzar la seguridad vial y reducir conductas de riesgo en calles y rutas de ambas jurisdicciones.

A cuánto llega la multa por circular sin patente en Buenos Aires y CABA en el final del 2025

Sus tres hijos adolescentes —Cayden, Hayes y Grace— atraviesan una etapa compleja, por lo que el actor busca conservar tradiciones y generar nuevos recuerdos familiares.

Cuál es el curioso problema que atraviesa Kevin Costner para sus primeras fiestas tras su divorcio

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

play
Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.

Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

