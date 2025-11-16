Los Pumas se despertaron y dieron vuelta un partidazo ante Escocia, con la cabeza en el Mundial

El seleccionado argentino de rugby caía 21-0 en Edimburgo hasta entrado el segundo tiempo, cuando desde el banco llegó el impulso que necesitaba para revertir el escenario y terminar ganando 33 a 24.

Los Pumas tuvieron una remontada histórica ante Escocia y se plantan con firmeza de cara al próximo Mundial.

Los Pumas dieron vuelta un partido que prometía ser una derrota apabullante y, desde el banco, el equipo ganó el impulso que necesitaba para imponerse y vencer a Escocia en Murrayfield por 33 a 24 , un resultado que los consolida en el sexto puesto del ranking mundial, clave para para el sorteo de la próxima Copa del Mundo , que se realizará en diciembre.

El primer tiempo del elenco que dirige Felipe Contepomi fue para el olvido . Malas decisiones, ejecuciones pobres, pocas ideas y falta de obtención condicionaron al equipo, que nunca pudo hacer pie. Esto agrandó a los locales, que se fueron al descanso arriba 14 a 0.

Un nuevo try a los 4 minutos del complemento estampaba el 21-0 y los nubarrones se cernían sobre Los Pumas . Fue entonces cuando el entrenador movió el banco e ingresaron Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Agustín Moyano, Santiago Carreras y Pablo Matera . El aire fresco se sintió enseguida y hubo un cambio de actitud que enderezó el rumbo de los acontecimientos, que venía torcido para los de celeste y blanco.

Todo comenzó con una intercepción de Rodrigo Isgró a pocos metros de su ingoal. El mendocino se escapó y hubo un pasamanos entre compañeros que no tuvo la velocidad suficiente para convertirse en try del otro lado, pero sí logró la amonestación de Blair Kinghorn por una infracción en extrema defensa .

Con un hombre más, Argentina pudo encontrar los espacios y enseguida llegó el primer try, de la mano del capitán Julián Montoya, revisión de TMO mediante . Tres minutos más tarde, Isgró logró apoyar en el ingoal , y la conversión fallida dejaba el pleito 21-12.

¡Pedro Rubiolo apoyó el tercero abajo de la H! #LosPumas se asociaron y, con paciencia, el segunda línea rompió la defensa escocesa. Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. #PUMASxESPN pic.twitter.com/6AX2qb3OgH

El apertura escocés Finn Russell estiró la diferencia a 24-12 con un penal, pero Los Pumas respondieron con un try de Pedro Rubiolo para ponerse 24-19. Restaban 10 minutos y todos aguantaban la respiración en el histórico estadio de Murrayfield.

A 5 del final, una nueva arremetida de Pablo Matera lo depositó en el ingoal, aunque hubo que revisarla para asegurar que fuera try. Con el visto bueno de los oficiales del partido, Los Pumas se ponían al frente por primera vez: 26 a 24. Pero todavía había tiempo para más.

Con un Santiago Carreras implacable, Argentina no se achicó y siguió buscando. Justo Piccardo, también ingresado desde el banco, se escapó en la última del partido para marcar un nuevo try y ponerle el moño a una levantada histórica, con cinco conquistas en 25 minutos que hicieron olvidar momentáneamente las profundas lagunas del primer tiempo, que habrá que revisar durante la semana antes de enfrentar a Inglaterra, que viene de vencer a los All Blacks y será menos permisiva ante los errores.

Los Pumas serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial de Rugby 2027

Con la victoria ante Escocia, Argentina se consolida en el sexto puesto del ranking mundial, clave para el sorteo de la Copa del Mundo, que se realizará el 3 de diciembre. Los Pumas serán cabeza de serie y, de este modo, evitarán cruzarse con las principales potencias en la fase de grupos, lo que a priori allana el camino para la fase de eliminación.

Por primera vez, el Mundial de Rugby contará con 24 naciones participantes, que se dividirán en seis grupos de cuatro. También debutarán los octavos de final, a los que clasificarán los primeros y segundos de cada grupo más los cuatro mejores terceros.