Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto? Vengadores: Doomsday y Secret Wars avanzan hacia fases clave de producción mientras los Russo ajustan los detalles que conectarán ambas películas.







Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars.

Los directores vuelven a colaborar con Stephen McFeely, guionista de cintas clave de Los Vengadores y Capitán América, junto con Michael Waldron, conocido por Loki y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Marvel Studios continúa ajustando su ambicioso cierre de la Saga del Multiverso, y Vengadores: Doomsday junto a Vengadores: Secret Wars se acercan a momentos decisivos en su desarrollo. Aunque el rodaje principal de Doomsday ya terminó, la producción se prepara para una serie de nuevas grabaciones en primavera, justo antes de que Secret Wars inicie su filmación en verano bajo la dirección de los hermanos Russo.

Estas sesiones adicionales servirán para perfeccionar la historia de Doomsday y reforzar la conexión entre ambas entregas, cuyo enlace argumental todavía está evolucionando. La estrategia recuerda a las escenas postcréditos de Thunderbolts* y Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, grabadas directamente en el set de Doomsday, aunque esta vez no habrá películas intermedias que puedan integrar material de Secret Wars.

Avengers Doomsday Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. Marvel Cómo será la última etapa de rodaje de Marvel para Avengers Doomsday El elenco de Doomsday es uno de los más amplios del UCM, con Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Letitia Wright, Sebastian Stan y Robert Downey Jr., además de las nuevas incorporaciones provenientes de Los Cuatro Fantásticos y veteranos del universo mutante como Patrick Stewart, Ian McKellen o James Marsden. También se suman rumores sobre la presencia de Tobey Maguire, Hugh Jackman y Elizabeth Olsen, mientras Josh Brolin ha insinuado que podría volver como Thanos si los Russo se lo piden.

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. Todo apunta a que el final del Multiverso será uno de los eventos más grandes en la historia del estudio.

