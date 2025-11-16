IR A
IR A

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

Esta producción de la plataforma de streaming combina todos los elementos de un thriller con escenas de alto voltaje. El suspenso, peligro y misterio se desatan cuando una hacker queda involucrada en una peligrosa investigación.

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.

Netflix

El catálogo de Netflix se destaca por tener muchas series adictivas y cortas, ideales para maratonear en un fin de semana. Si querés algo distinto a las producciones de Hollywood, una gran opción es una miniserie de solo 10 capítulos, cada uno de 35 a 50 minutos de duración y con escenas al borde de la censura.

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
Te puede interesar:

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

Se trata de Mirada indiscreta, una producción brasileña de 2023 que se posicionó entre lo más visto gracias a su combinación de drama, suspenso y erotismo. El guión es de la argentina Marcela Citterio, quien trabajó en ficciones como Los buscas de siempre y Amor en custodia.

Con una alta dosis de sensualidad, Mirada indiscreta aborda temas como el voyeurismo, la prostitución, las inhibiciones, la trata de personas y el consentimiento, todo esto dentro un thriller que también aporta una buena cuota de peligro y misterio.

series mirada indiscreta netflix

Netflix: sinopsis de Mirada indiscreta

Miranda es una habilidosa hacker y, también, una voyeur incontrolable. La parte más emocionante de su rutina es espiar a su vecina Cleo, una prostituta de lujo que vive en el edificio de enfrente. Pero todo cambia cuando Cleo debe salir de viaje y le pide que cuide a su perro. Miranda conocerá al hombre de sus sueños, asesinará a otro en defensa propia y quedará envuelta en una peligrosa investigación donde no todo es lo que parece.

Tráiler de Mirada indiscreta

Embed - MIRADA INDISCRETA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 1 Enero NETFLIX

Reparto de Mirada indiscreta

  • Débora Nascimento como Miranda.
  • Emanuelle Araújo como Cleo.
  • Angelo Rodrigues como Heitor.
  • Nikolas Antunes como Fernando.
  • Gabriela Moreyra como Diana.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

Un film que deja una profunda reflexión.
play

Emoción y basada en casos reales: cuál es la trama de Buscando justicia, el estreno furor de Netflix

últimas noticias

Las Inversiones en plazo fijo son ampliamente recomendadas por varios economistas

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 5 minutos
Este es uno de los casos más llamativos de las últimas décadas

Lo llamaban "el asesino de las bolsas de basura" y estuvo más de 15 años sin ser descubierto: quién era Patrick Kearney

Hace 13 minutos
Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Hace 24 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

Hace 32 minutos
play
La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Hace 43 minutos