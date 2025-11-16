Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos Esta producción de la plataforma de streaming combina todos los elementos de un thriller con escenas de alto voltaje. El suspenso, peligro y misterio se desatan cuando una hacker queda involucrada en una peligrosa investigación.







Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana. Netflix

El catálogo de Netflix se destaca por tener muchas series adictivas y cortas, ideales para maratonear en un fin de semana. Si querés algo distinto a las producciones de Hollywood, una gran opción es una miniserie de solo 10 capítulos, cada uno de 35 a 50 minutos de duración y con escenas al borde de la censura.

Se trata de Mirada indiscreta, una producción brasileña de 2023 que se posicionó entre lo más visto gracias a su combinación de drama, suspenso y erotismo. El guión es de la argentina Marcela Citterio, quien trabajó en ficciones como Los buscas de siempre y Amor en custodia.

Con una alta dosis de sensualidad, Mirada indiscreta aborda temas como el voyeurismo, la prostitución, las inhibiciones, la trata de personas y el consentimiento, todo esto dentro un thriller que también aporta una buena cuota de peligro y misterio.

series mirada indiscreta netflix Netflix: sinopsis de Mirada indiscreta Miranda es una habilidosa hacker y, también, una voyeur incontrolable. La parte más emocionante de su rutina es espiar a su vecina Cleo, una prostituta de lujo que vive en el edificio de enfrente. Pero todo cambia cuando Cleo debe salir de viaje y le pide que cuide a su perro. Miranda conocerá al hombre de sus sueños, asesinará a otro en defensa propia y quedará envuelta en una peligrosa investigación donde no todo es lo que parece.

Tráiler de Mirada indiscreta Embed - MIRADA INDISCRETA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 1 Enero NETFLIX Reparto de Mirada indiscreta Débora Nascimento como Miranda.

Emanuelle Araújo como Cleo.

Angelo Rodrigues como Heitor.

Nikolas Antunes como Fernando.

Gabriela Moreyra como Diana.