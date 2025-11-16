16 de noviembre de 2025 Inicio
Llega el Black Week en supermercados mayoristas de todo el país: cuándo es la semana de descuentos

Esta iniciativa, la segunda edición del año, ofrecerá descuentos de hasta el 40% en distintos tipos de productos. En el primer semestre las ventas cayeron 5,4% por lo que se esperan generar un repunte de cara al final del año.

El Black Week en mayoristas será del 17 al 23 de noviembre en compras online en todo el país 

En la antesala de lo que será el Back Friday y tras el exitoso del Cyber Monday, llega la semana de descuentos en los supermercados mayoristas en todo el país, denominado Black Week.

El evento semanal, que comenzará este lunes 17 y organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”.

Esta edición, la segunda del año, contará con promociones de hasta el 40% en una amplia variedad de productos en autoservicios y distribuidores con apoyo de las industrias.

El mismo es la segunda del año, ya que la primera se desarrolló a mediados de mayo, donde participaron más de 190 comercios, tanto físicos como de venta online, con descuentos en alimentos, bebidas, artículos de higiene, perfumería y limpieza.

Según estimaciones privadas, las ventas mayoristas cayeron 5,4% en el primer semestre, por lo que con esta acción, se esperan activar el consumo a toda la cadena: desde el fabricante al distribuidor y el mayorista, hasta llegar al comercio de cercanía y al consumidor final.

Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista “se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en el cual cada comercio puede definir libremente sus estrategias promocionales.

Asimismo, indicaron que “inspirado en el concepto de los populares eventos “Black”, se espera que las cuentas en “rojo” pasen a “negro” en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario”.

Al mismo tiempo, la entidad señalo que “con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios”.

Black Week: cuándo será la semana de descuentos y cómo ver los mayoristas adheridos

El Black Week 2025 se llevará a cabo entre el lunes 17 y domingo 23 de noviembre, y se podrá adquirir a través de plataformas online como en tiendas físicas en todo el país.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”.

A través de la página oficial de CADAM (https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista) se podrán buscar el mayorista más cercano adheridos a la semana de descuentos y consultas las ofertas y promociones vigentes, en las provincias de Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Río Negro y Tierra del Fuego.

