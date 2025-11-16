De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix Un estreno italiano llegó a esta popular plataforma de streaming y es furor, no te la podés perder.







Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna, y con un elenco de actores y actrices reconocidos y reconocidas que hacen esta producción aún mucho más especial. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Sra. Playmen, el estreno erótico que llegó a Netflix Miniserie de TV. 7 episodios. La vida de una mujer tenaz y valiente, directora de la revista erótica italiana más famosa de los años 70, 'Playmen', la respuesta italiana a Playboy.

mrs-playmen_cfc67bc5_251113132645_1280x720 Tráiler de Sra. Playmen Embed - Mrs Playmen | Official Trailer | Netflix Reparto de Sra. Playmen Francesca Colucci como Elsa.

como Elsa. Domenico Diele como Andrea De Cesari.

como Andrea De Cesari. Francesco Colella como Saro Balsamo.

como Saro Balsamo. Lidia Vitale como Lella.

como Lella. Giampiero Judica como Don Rocco. mrs-playmen_a69630f6_251113132737_1280x853