De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

Un estreno italiano llegó a esta popular plataforma de streaming y es furor, no te la podés perder.

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en los últimos meses de este año 2025.

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
con un elenco de actores y actrices reconocidos y reconocidas que hacen esta producción aún mucho más especial. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Sra. Playmen, el estreno erótico que llegó a Netflix

Miniserie de TV. 7 episodios. La vida de una mujer tenaz y valiente, directora de la revista erótica italiana más famosa de los años 70, 'Playmen', la respuesta italiana a Playboy.

mrs-playmen_cfc67bc5_251113132645_1280x720

Tráiler de Sra. Playmen

Embed - Mrs Playmen | Official Trailer | Netflix

Reparto de Sra. Playmen

  • Francesca Colucci como Elsa.
  • Domenico Diele como Andrea De Cesari.
  • Francesco Colella como Saro Balsamo.
  • Lidia Vitale como Lella.
  • Giampiero Judica como Don Rocco.
mrs-playmen_a69630f6_251113132737_1280x853
