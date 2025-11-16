La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas" La artista explicó cómo el estrés influye en su rutina íntima y en su energía creativa. También contó anécdotas insólitas y reveló detalles del enfoque de su próximo disco.







Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La cantante sorprendió al mostrar un físico más marcado mientras promociona su nuevo álbum.

Rosalía contó que su rutina laboral afectó su ritmo de entrenamiento y reveló cuánto disfruta trabajar con pesas.

La artista habló sin filtros sobre cómo el estrés impacta en su vida íntima y confirmó que atraviesa un periodo de celibato.

También recordó situaciones inesperadas vividas en giras y adelantó detalles de su próximo proyecto musical. El reciente estreno de su álbum Lux volvió a poner a Rosalía en el centro de todas las conversaciones, pero esta vez no solo por su música. La artista española llamó la atención al mostrarse con un curioso cambio físico, en donde mostró sus brazos tonificados y una fuerza que incluso exhibió en televisión. Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

Durante una entrevista en La Revuelta, la cantante habló del ritmo agitado de sus últimas semanas y confesó que extraña entrenar tanto como le gustaría. A pesar de no poder sostener su rutina habitual, admitió que disfruta especialmente del trabajo con pesas y que esa disciplina forma parte importante de su bienestar.

Rosalía Redes sociales Esa misma charla dejó una de las imágenes más virales del momento: Rosalía aceptó el pedido del conductor David Broncano, mostró sus bíceps y luego lo desafió a una pulseada que terminó ganando. El gesto despertó una ola de comentarios ingeniosos en redes, donde muchos se refirieron a su energía y a su cambio físico.

Rosalía La Revuelta Rosalía reveló que está en celibato por estrés En la misma entrevista, Rosalía profundizó en cómo su agenda influye directamente en su vida íntima. Contó que atraviesa un periodo de celibato vinculado al estrés, señalando que en épocas de mucha presión laboral su deseo sexual disminuye. Según explicó, la intensidad del trabajo eleva su cortisol y afecta aspectos que antes consideraba naturales de su rutina personal.

También comentó un episodio que la sorprendió mientras dormía. La cantante tuvo un sueño vívido que tuvo consecuencias físicas al despertar, algo poco habitual en ella. Para la artista, estas reacciones son señales de cómo el cuerpo procesa momentos de tensión o falta de intimidad con alguien.

Rosalía La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX. Redes Sociales De cara al futuro, Rosalía adelantó que está trabajando en un proyecto pensado para escucharse como un viaje sonoro continuo. A pesar del cansancio que implica estar siempre en movimiento, aseguró que seguirá presentándose en vivo para mantener la conexión con sus seguidores.