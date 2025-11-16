Se definen los octavos de final del Clausura 2025: ¿qué tiene que pasar para que haya Superclásico?

La fase de grupos del Torneo Clausura 2025 llega a su fin y termina de delinearse el mapa de los octavos de final, con cruces de mata-mata que podrían contener un nuevo Superclásico entre Boca y River si se dan ciertos resultados.
Este domingo, River visita a Vélez en Liniers a las 17, mientras que Boca recibe a Tigre en la Bombonera a las 20:15.
Para que Boca Juniors se enfrente a River Plate en el primer cruce con eliminación directa, el Xeneize debe ganar el Grupo A y su histórico rival debe finalizar en el octavo puesto del Grupo B.
En el caso del equipo de Claudio Úbeda, puede quedar puntero con ganar o empatar su partido. Hay una posibilidad matemática, aunque improbable, de que Unión de Santa Fe queda primero, en caso de que Boca empate y el Tatengue le gane a Belgrano este lunes por una diferencia de siete goles o más.
El Millonario podría ser octavo del Grupo B si pierde ante Vélez Sarsfield y que Talleres venza a Instituto (el domingo a las 17) y Gimnasia a Platense (el lunes a las 19:30).
También pueden cruzarse siendo segundo y séptimo respectivamente: esto podría ocurrir solo con una quirúrgica y milimétrica combinación de resultados en la última fecha: Boca Juniors debería caer ante Tigre y Unión vencer a Belgrano, a la vez que River Plate debería perder contra Vélez Sarsfield, y, además, de Talleres y Gimnasia sólo uno deberá ganar.
Con las posiciones del domingo a la mañana, los cruces serían los siguientes:
Unión - Talleres
Central Córdoba - River
Tigre - San Lorenzo
Vélez - Barracas
Riestra - Racing
Lanús - Argentinos
Central - Estudiantes