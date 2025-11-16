16 de noviembre de 2025 Inicio
Se definen los octavos de final del Clausura 2025: ¿qué tiene que pasar para que haya Superclásico?

La fase de grupos llega a su fin y, de darse ciertos resultados, Boca y River podrían enfrentarse en la primera instancia de eliminación directa.

Por
De darse ciertos resultados

De darse ciertos resultados, podría haber Superclásico en los octavos del final del Torneo Clausura 2025.

La fase de grupos del Torneo Clausura 2025 llega a su fin y termina de delinearse el mapa de los octavos de final, con cruces de mata-mata que podrían contener un nuevo Superclásico entre Boca y River si se dan ciertos resultados.

Boca jugará ante Tigre en La Bombonera desde las 20:15
Tras el triunfo en el Superclásico, Boca quiere cerrar la fase de grupos en lo más alto

Este domingo, River visita a Vélez en Liniers a las 17, mientras que Boca recibe a Tigre en la Bombonera a las 20:15.

Clausura 2025: qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos de final

Para que Boca Juniors se enfrente a River Plate en el primer cruce con eliminación directa, el Xeneize debe ganar el Grupo A y su histórico rival debe finalizar en el octavo puesto del Grupo B.

En el caso del equipo de Claudio Úbeda, puede quedar puntero con ganar o empatar su partido. Hay una posibilidad matemática, aunque improbable, de que Unión de Santa Fe queda primero, en caso de que Boca empate y el Tatengue le gane a Belgrano este lunes por una diferencia de siete goles o más.

El Millonario podría ser octavo del Grupo B si pierde ante Vélez Sarsfield y que Talleres venza a Instituto (el domingo a las 17) y Gimnasia a Platense (el lunes a las 19:30).

También pueden cruzarse siendo segundo y séptimo respectivamente: esto podría ocurrir solo con una quirúrgica y milimétrica combinación de resultados en la última fecha: Boca Juniors debería caer ante Tigre y Unión vencer a Belgrano, a la vez que River Plate debería perder contra Vélez Sarsfield, y, además, de Talleres y Gimnasia sólo uno deberá ganar.

Así serían por ahora los octavos de final del Clausura 2025

Con las posiciones del domingo a la mañana, los cruces serían los siguientes:

  • Boca - Sarmiento

  • Unión - Talleres

  • Central Córdoba - River

  • Tigre - San Lorenzo

  • Vélez - Barracas

  • Riestra - Racing

  • Lanús - Argentinos

  • Central - Estudiantes

