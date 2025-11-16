Se definen los octavos de final del Clausura 2025: ¿qué tiene que pasar para que haya Superclásico? La fase de grupos llega a su fin y, de darse ciertos resultados, Boca y River podrían enfrentarse en la primera instancia de eliminación directa. Por







De darse ciertos resultados, podría haber Superclásico en los octavos del final del Torneo Clausura 2025.

La fase de grupos del Torneo Clausura 2025 llega a su fin y termina de delinearse el mapa de los octavos de final, con cruces de mata-mata que podrían contener un nuevo Superclásico entre Boca y River si se dan ciertos resultados.

Este domingo, River visita a Vélez en Liniers a las 17, mientras que Boca recibe a Tigre en la Bombonera a las 20:15.

Clausura 2025: qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos de final Para que Boca Juniors se enfrente a River Plate en el primer cruce con eliminación directa, el Xeneize debe ganar el Grupo A y su histórico rival debe finalizar en el octavo puesto del Grupo B.

En el caso del equipo de Claudio Úbeda, puede quedar puntero con ganar o empatar su partido. Hay una posibilidad matemática, aunque improbable, de que Unión de Santa Fe queda primero, en caso de que Boca empate y el Tatengue le gane a Belgrano este lunes por una diferencia de siete goles o más.

El Millonario podría ser octavo del Grupo B si pierde ante Vélez Sarsfield y que Talleres venza a Instituto (el domingo a las 17) y Gimnasia a Platense (el lunes a las 19:30).