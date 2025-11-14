La marca referente de sushi fusión que sigue conquistando al público con nuevas propuestas

Desde hace más de dos décadas, SushiClub se erige como una referencia de cocina asiática y sushi fusión que mantiene su vigencia con nuevos lanzamientos que permiten que los amantes de esta gastronomía sigan disfrutando.

Con presencia en gran parte del país y el exterior, SushiClub es sinónimo de calidad y de originalidad . Luego de su creación, varias marcas tomaron los nombres y características de rolls que habían sido creados en la casa y que marcaban la manera en que los argentinos se acercaban a este tipo de cocina. Los años pasaron y nunca perdió relevancia, gracias a que constantemente renueva su propuesta gastronómica, tanto para adaptarla a nuevos paladares como a nuevas tendencias más amigables con el medio ambiente.

SushiClub propone una experiencia completa que comienza con la ambientación de sus restó y el cuidado en la presentación de los productos, en caso de que el comensal prefiera usar el servicio de deli&take. Los salones destacan por su iluminación tenue, decoración exótica pero sobria y el espacio entre mesas, que ayuda a que se pueda disfrutar de privacidad. La atención esmerada se suma a la posibilidad de visitar los locales y, en muchas ocasiones, es un factor clave para orientar a quienes se acercan por primera vez a esta cocina.

La marca suele asociarse con bancos o sumarse a eventos especiales de compras, como Cyber Week o Black Friday. Durante los fines de semana largos también ofrecen promociones para quienes desean aprovechar solos o en compañía (ya sea de a dos o en grupo). SushiClub también celebra fechas especiales con propuestas fuera de carta, como durante San Valentín, Día de la Madre y Halloween, entre otras.

Para comenzar, se recomiendan cuatro entradas que son un verdadero deleite. Las clásicas Gyosas de cerdo y akusay, bañadas en salsa ponzu, son una opción segura para los amantes de los sabores tradicionales, mientras que las Gyosas veggie (rellenas de vegetales, hongos, queso gruyere y cous cous) son una alternativa llena de matices.

Las Causitas Mar Adentro son las indicadas para quienes aman la cocina peruana-asiática: un pulpo glaseado que se sirve sobre un suave puré de papa al ají amarillo con salsa leche de tigre.

Finalmente, para quienes prefieren los mariscos con un punto picante y fresco, los Mariscos al fuego con langostinos, calamar y papines andinos, realzados con manteca agripicante y lima, son la elección perfecta para abrir el apetito.

Mariscos al fuego

Las estrellas de la casa son los rolls, que se pueden pedir en distintos combinados de 15, 30 o 45 piezas. El más emblemático es el que lleva el nombre de la marca, que incluye piezas icónicas como Buenos Aires, Placer Real, Feel, Honey y Philadelphia. Sus ingredientes principales son salmón, langostinos, palta, queso crema, palmito, salmón cocido saborizado con reducción de miel y jengibre. Además, este año la marca ha lanzado su Combinado Niguiri Selecto con variedades especiales como niguiri de salmón, niguiri Anticuchero, niguiri Palta Thai, niguiri de Langostino Fuego Thai, niguiri de Pulpo y Salmón Ahumado.

En julio, SushiClub presentó BackKitchen, una línea que rescata platos icónicos de su historia y permite disfrutar de preparaciones clásicas que marcaron época en cartas anteriores. En este relanzamiento resaltan entradas como el Ceviche Back, una explosión de frescura con langostinos, salmón rosado y pescado blanco en leche de tigre.

En cuanto a los principales, el Lomo Anticuchero Back y el Lomo Criolla Back presentan medallones de lomo sobre criolla de tomate, con el primero realzado por el distintivo toque picante de la salsa anticucho. Además, el Chaufa Pollo Back lleva un arroz al estilo peruano con vegetales y pechuga de pollo aderezada con salsa tailandesa, y los Sorrentinos Back de calabaza pueden acompañarse con salsa putanesca suave o picante, según la elección del comensal.

Sorrentino Salgado

El cierre dulce de la experiencia viene de la mano de creaciones tentadoras como la Degustación de Chocolate, que presenta 4 shots de distintas preparaciones (chocolate amargo, con leche, blanco y helado de chocolate). También destaca el Flan de chocolate blanco Back, de la línea BackKitchen, que se sirve con reducción de frutos rojos, granita de maracuyá y un cubanito con crema de dulce de leche. Para maridar, el restaurante ofrece una cuidada selección de cócteles clásicos y algunos de autor, como el Richard, que combina vodka, naranja, maracuyá, frutos rojos y almíbar, además de una variedad de vinos seleccionados.

Dónde queda SushiClub

Tiene más de 40 sucursales, distribuidas en CABA, GBA, Costa Atlántica, Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán. Los locales propios se encuentran en Puerto Madero, Caballito y la Recova de Posadas. Todos sus espacios se pueden chequear en su página web.