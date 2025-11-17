17 de noviembre de 2025 Inicio
Dónde queda el clásico porteño que homenajea la tradición italiana con casi 30 años de historia

La Parolaccia, referente de la alta cocina italiana y mediterránea en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona norte, es un referente de la gastronomía local.

Por
Uno de los grandes referentes de la cocina italiana en Buenos Aires.

Con nueve locales distribuidos en los principales barrios de la ciudad y alrededores, La Parolaccia mantiene la esencia con la que inauguró su primer restaurante en Barrio Norte años atrás: una propuesta de cocina italiana auténtica, atención esmerada y una estética elegante que atraviesa todas sus sucursales. A lo largo del tiempo, su estilo se consolidó en espacios donde predominan una ambientación y materiales como la madera, el cuero, mesas amplias con manteles blancos y sus tradicionales boxes rojos que invitan a compartir un momento culinario en familia, con amigos o en pareja.

Los sorrentinos son una de las pastas rellenas más elegidas. 
Desde sus inicios, el objetivo fue replicar los sabores más representativos de la península, y esa premisa se mantiene vigente a través de una carta amplia, con opciones clásicas y contemporáneas, platos sin TACC, alternativas vegetarianas y veganas, en sus locales de Recoleta, Palermo, Puerto Madero, Madero Downtown, Belgrano, San Isidro y Pilar.

Qué pedir en La Parolaccia

La propuesta gastronómica se inicia con los antipasti, donde destaca el histórico Antipasto La Parolaccia, acompañado por alternativas como burrata con prosciutto, carpaccio di manzo o melanzane alla parmigiana. La sección de ensaladas incorpora opciones frescas, como la caprese, con mozzarella, rúcula y tomate o la camembert del campo, con rúcula, peras, queso camembert gratinado, almendras y vinagreta de mostaza y miel.

La Parolaccia 2

En el recorrido por los sabores de tierra y mar aparecen preparaciones como el bife de chorizo en cocción italiana, la milanesa de ternera con salsa de pomodoro y mozzarella fundida, con papas de campo y pollo con crema y limón acompañado con papas españolas, y el abadejo alla siciliana, con espárragos a la parmesana, entre otras especialidades. La carta continúa con risotto, entre ellos el Frutti di mare y el Ai funghi porcini, y una selección de pastas frescas artesanales que representan uno de los sellos del restaurante, como el spaghetti Al frutti di mare, los sorrentinos Gran Caruso, o los ravioli verdi Scarparo.

En el apartado dedicado a los dulces sobresale el tiramisú al mascarpone, el flan de claras con naranja, la mousse de chocolate, la piccola torta di limone, crepes y volcán con dulce de leche. Para maridar, la carta de vinos reúne etiquetas de bodegas reconocidas, muchas disponibles por copa, además de ofrecer coctelería de autor para disfrutar durante el “buon aperitivo”.

FINALES LAPAROLACCIA001

Con una trayectoria que une la calidad, tradición y servicio, La Parolaccia continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de la cocina italiana en Buenos Aires.

Dónde queda La Parolaccia

La Parolaccia cuenta con sucursales en la Ciudad de Buenos Aire y en zona norte: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

