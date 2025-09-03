Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer pollo al ajillo Esta receta española es un clásico de las abuelas, pero también hay lugares que lo preparan con un toque gourmet. Dónde disfrutar las mejores versiones. Por







El pollo al ajillo es una receta simple pero deliciosa. Freepik

Si pensamos en gastronomía española, seguramente los primeros platos que se nos ocurran sean la tortilla o la paella. Sin embargo, la cocina ibérica va mucho más allá y tiene infinidad de platos riquísimos que llegaron a la Argentina de la mano de los inmigrantes, como el clásico pollo al ajillo, que se puede encontrar en varios bodegones de Buenos Aires.

Este plato es muy popular en todos los hogares españoles porque es económico, sencillo y lleva pocos ingredientes. Aunque varía un poco dependiendo de la región, la receta básica se prepara simplemente con pollo, ajo, aceite de oliva y sal, generalmente acompañado con papas.

Si querés disfrutar de este plato tan típico de la cocina de las abuelas, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer un riquísimo pollo al ajillo.

Restaurante Lalín Pollo al ajillo de Restaurante Lalín Instagram @restaurantelalin Ubicado en el barrio de Congreso, este restaurante español trae la esencia de la gastronomía gallega al corazón de Buenos Aires. Hay platos tradicionales como paella, tortilla y cazuela de mariscos, pero también minutas y pastas. Las porciones son abundantes y perfectas para compartir.

Una especialidad de la casa es el pollo al ajillo: tierno, dorado y aromático, servido con papas al estilo tradicional y un toque de pimentón. Queda en Moreno 1949. Abre de martes a domingo de 12 a 15:30, y de miércoles a sábado suma el horario de la noche, desde las 20 hasta las 23:30.