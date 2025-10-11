11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer el postre vigilante

Dos lugares emblemáticos donde el clásico queso y dulce se convierte en el broche perfecto para una experiencia bien argentina.

Por
El vigilante

El vigilante, combinación simple de queso y dulce, se consolida como el broche perfecto de toda comida porteña.

Si hay algo que identifica a la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires son sus bodegones, templos del sabor donde la tradición se mantiene viva. En estos espacios, los platos caseros, las porciones abundantes y los precios accesibles se combinan con una atmósfera familiar que transporta directo a la mesa de la abuela. Y entre tantas delicias, hay un postre que nunca falla: el vigilante, esa simple pero irresistible dupla de queso fresco y dulce de batata o membrillo.

Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

En cada mesa porteña, el postre vigilante resume una historia de encuentros, sobremesas y tradición. No solo es el final dulce de una comida, sino un gesto cultural que remite a la sencillez y al sabor de lo cotidiano, ese que los bodegones aún preservan con orgullo.

En Buenos Aires, existen rincones donde este clásico se celebra como merece. Desde el conurbano hasta el corazón de la ciudad, los bodegones mantienen viva una costumbre que trasciende generaciones. A continuación, dos lugares imperdibles para disfrutar del vigilante con todo su espíritu casero.

Bodegón 606

Ubicado en el oeste bonaerense, el Bodegón 606 conserva el encanto de los locales familiares con un menú repleto de sabores tradicionales. Nació en Merlo y luego se expandió a Ramos Mejía e Ituzaingó, siempre con la misma premisa: ofrecer comida abundante, casera y sin pretensiones.

Entre sus platos estrella destacan el guiso de lentejas, el locro y las pastas caseras, pero su carta de postres es igual de tentadora. El vigilante comparte protagonismo con el flan mixto, los panqueques y un inolvidable budín de pan casero con dulce de leche y crema.

Es ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica, abre de martes a domingo de 12:00 a 00:00, en sus tres direcciones:

  • Necochea 140 (Ramos Mejía)
  • Libertad 606 (Merlo)
  • Gral. Miguel Soler 494 (Ituzaingó)

Club Deportivo Félix Marino

En pleno barrio de Devoto, el comedor del Club Deportivo Félix Marino se ganó su fama por las porciones enormes y el ambiente de club de barrio que invita a quedarse. Conocido por su pastel de papa, las milanesas XXL y las pastas caseras, este bodegón combina precios accesibles con una atención cálida que lo convierte en un clásico del norte porteño.

Y como todo bodegón que se precie, el cierre ideal llega con el vigilante o un flan con dulce de leche, postres simples que evocan la sobremesa familiar. Además, ofrece descuentos del 10% en almuerzos y hasta 30% en cenas según el día y el método de pago. Se encuentra en Habana 4568, a pocas cuadras de la estación de tren F. Moreno (línea San Martín), con acceso también por la avenida General Paz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Saladillo mezcla a la perfección el turismo rural y arquitectónico.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto con parques, museos y gastronomía para conocer

Dónde comer las mejores carnes de la ciudad.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que se destacan por sus carnes

Qué actividades se pueden hacer en esta ciudad.

Escapada de Buenos Aires: el destino que es famoso por su cubanito de dulce de leche

La localidad se puede disfrutar todo el año gracias a su clima templado y su oferta turística variada.

Turismo en Argentina: el pueblo hermoso de Catamarca que nadie conoce y se puede visitar todo el año

La localidad pertenece al partido de San Andrés de Giles.

El pueblito cerca de Buenos Aires con ritmo pausado y mucha identidad rural

Open House Buenos Aires 2025 permitirá conocer más de 140 edificios emblemáticos por dentro.

La Ciudad vuelve a abrir 140 espacios icónicos para conocer por dentro: cuáles son los más destacados

Rating Cero

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
play

Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

La reacción de Nati Jota y Homero Pettinato se volvió viral en redes.

La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París.

Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

últimas noticias

play
Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Hace 4 minutos
¿Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa?.

Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa

Hace 8 minutos
Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Hace 10 minutos
Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Hace 11 minutos
Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Hace 15 minutos