Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer el postre vigilante

Dos lugares emblemáticos donde el clásico queso y dulce se convierte en el broche perfecto para una experiencia bien argentina.

Si hay algo que identifica a la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires son sus bodegones , templos del sabor donde la tradición se mantiene viva. En estos espacios, los platos caseros, las porciones abundantes y los precios accesibles se combinan con una atmósfera familiar que transporta directo a la mesa de la abuela. Y entre tantas delicias, hay un postre que nunca falla : el vigilante , esa simple pero irresistible dupla de queso fresco y dulce de batata o membrillo .

En cada mesa porteña, el postre vigilante resume una historia de encuentros, sobremesas y tradición. No solo es el final dulce de una comida, sino un gesto cultural que remite a la sencillez y al sabor de lo cotidiano , ese que los bodegones aún preservan con orgullo.

En Buenos Aires , existen rincones donde este clásico se celebra como merece. Desde el conurbano hasta el corazón de la ciudad, los bodegones mantienen viva una costumbre que trasciende generaciones. A continuación, dos lugares imperdibles para disfrutar del vigilante con todo su espíritu casero .

Ubicado en el oeste bonaerense, el Bodegón 606 conserva el encanto de los locales familiares con un menú repleto de sabores tradicionales. Nació en Merlo y luego se expandió a Ramos Mejía e Ituzaingó , siempre con la misma premisa: ofrecer comida abundante, casera y sin pretensiones .

Entre sus platos estrella destacan el guiso de lentejas, el locro y las pastas caseras, pero su carta de postres es igual de tentadora. El vigilante comparte protagonismo con el flan mixto, los panqueques y un inolvidable budín de pan casero con dulce de leche y crema.

Es ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica, abre de martes a domingo de 12:00 a 00:00, en sus tres direcciones:

Necochea 140 (Ramos Mejía)

Libertad 606 (Merlo)

Gral. Miguel Soler 494 (Ituzaingó)

Club Deportivo Félix Marino

En pleno barrio de Devoto, el comedor del Club Deportivo Félix Marino se ganó su fama por las porciones enormes y el ambiente de club de barrio que invita a quedarse. Conocido por su pastel de papa, las milanesas XXL y las pastas caseras, este bodegón combina precios accesibles con una atención cálida que lo convierte en un clásico del norte porteño.

Y como todo bodegón que se precie, el cierre ideal llega con el vigilante o un flan con dulce de leche, postres simples que evocan la sobremesa familiar. Además, ofrece descuentos del 10% en almuerzos y hasta 30% en cenas según el día y el método de pago. Se encuentra en Habana 4568, a pocas cuadras de la estación de tren F. Moreno (línea San Martín), con acceso también por la avenida General Paz.