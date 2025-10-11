La actriz Diane Keaton, ícono del cine, falleció a los 79 años Ganadora del Óscar por Annie Hall y recordada por sus papeles en El Padrino y Manhattan, Diane Keaton dejó una huella imborrable en el cine estadounidense y universal. Aún no se dieron a conocer las causas de su muerte, y sus seres queridos pidieron respeto y privacidad en este momento de duelo.







La actriz estadounidense Diane Keaton.

El mundo del espectáculo está de luto: la legendaria actriz Diane Keaton falleció este sábado 11 de octubre en California, a los 79 años, según confirmó su familia mediante un comunicado a la revista People. Hasta el momento no se han divulgado más detalles acerca de las causas de su deceso, y sus seres queridos han hecho un respetuoso pedido de privacidad en este momento de dolor.

Nacida como Diane Hall en Los Ángeles el 5 de enero de 1946, adoptó el apellido artístico Keaton en homenaje a su madre. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, su nombre quedó ligado a personajes inolvidables, con una versatilidad que recorrió la comedia, el drama y el retrato de mujeres plenas, imperfectas y complejas

Embed - Annie Hall (5/12) Movie CLIP - Awkward Annie (1977) HD

Su salto al reconocimiento llegó con su participación como Kay Adams en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola. A partir de ese momento, Keaton supo construir una filmografía rica en matices, saltando del cine de autor al comercial con total soltura. Su papel en Annie Hall (1977) le valió el Óscar a la Mejor Actriz, consagrándola como una de las intérpretes más originales de su generación.

Keaton mantuvo colaboraciones memorables con el cineasta Woody Allen, protagonizando películas como Dos extraños amantes, Manhattan y la misma Annie Hall. Pero también su talento se extendió hacia producciones de diversa naturaleza: Algo para recordar, Club de señoras, Papá por siempre o El club de las divorciadas, entre otras, la mostraron en distintos registros.

Aunque aún no se conocen las causas exactas de su muerte, el anuncio oficial y el pedido de discreción de su familia recuerdan que detrás de la leyenda del cine hubo una mujer con deseos de resguardar lo esencial en sus días finales. Embed - DIANE KEATON - THE GODFATHER (1972) Dir. Francis Ford Coppola