Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia. María Baumler

Si el objetivo es descansar, disfrutar del campo y desconectarse de la rutina de todos los días, existen muchos destinos que están cerca de la Ciudad de Buenos Aires y que, en apenas una o dos horas de viaje, permiten encontrarse con un entorno totalmente diferente. Uno de ellos es Cazón.

Este destino se presenta como un refugio natural en el corazón de la provincia. Con poco más de 300 habitantes, se ganó el apodo de “el pueblo del millón de árboles” por su paisaje arbolado y su compromiso con la conservación ambiental. Es un destino perfecto para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del aire puro del campo bonaerense.

Uno de sus mayores atractivos es el Vivero Municipal Eduardo Holmberg, considerado el más grande del país, con más de 200 hectáreas dedicadas a la producción de especies forestales y ornamentales. Su amplitud y variedad convierten cada recorrido en una experiencia única para los amantes de la naturaleza, donde el aroma de los eucaliptos y el sonido de las aves son parte del paisaje cotidiano.

CAZON- CLARIN

Dónde queda Cazón Cazón se ubica en el partido de Saladillo, a unos 178 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 15 kilómetros del centro saladillense.