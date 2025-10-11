La decisión de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini: "Me voy..." La actriz está programando cómo ayudar a la cantante y Paulo Dybala cuando ocurra el nacimiento de la beba, que tiene fecha para el 11 de marzo.







Fulop planea vivir cerca de la pareja cuando se conviertan en padres. Redes Sociales

La actriz Catherine Fulop reveló cómo va a hacer para estar presente en el embarazo de su hija Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala. "Me voy", aseguró.

La mediática contó que piensa viajar para ayudar a su hija en esta nueva etapa de la vida: “Ahora nos vamos a Estados Unidos y allá nos vamos a encontrar con Oriana”, dijo.

Este es la primera decisión, ya que después piensa instalarse directamente en Europa: “Tengo la esperanza de en febrero ir a instalarme allá en Europa, no para vivir con ellos sino para estar cerca”, detalló en LAM.

La venezolana dijo lo que piensa de la vida de las esposas de los futbolistas: “La he sentido muy sola, por suerte Paulo es muy atento”, según aseguró a Ángel de Brito.

Cuándo nacerá la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala La cantante y el jugador de la Roma anunciaron que esperan su primer hijo, una niña, que nacerá en marzo de 2026 y será su primera hija en común. Oriana confirmó que el nacimiento está previsto para el 11 de marzo, día del cumpleaños de su madre, Catherine Fulop, y que la bebé nacerá en Roma, Italia.