Escapada de Buenos Aires: el destino que es famoso por su cubanito de dulce de leche

Qué actividades se pueden hacer en esta ciudad.

A la hora de hacer un viaje en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, existen miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es el Bahía Blanca, una ciudad que combina gastronomía, su oferta cultural y su cercanía a la costa atlántica. Se trata asimismo de una opción ideal para quienes buscan un fin de semana distinto, combinando historia, paisajes y sabores únicos, y se puede hacer en familia o con amigos.

Uno de los grandes atractivos locales es la Fiesta Nacional del Cubanito, que cada año convoca a miles de visitantes. Este clásico dulce de la región, formado por una barrita crocante rellena con dulce de leche, tiene un fuerte arraigo en la identidad bahiense. Durante el evento, los productores locales ofrecen versiones tradicionales y gourmet, acompañadas de espectáculos, ferias y actividades para toda la familia.

cubanito bahia blanca

Dónde queda Bahía Blanca Bahía Blanca se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 650 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.