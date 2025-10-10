10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Escapada de Buenos Aires: el destino que es famoso por su cubanito de dulce de leche

Se trata de un destino popular entre turistas argentinos, que se destaca por una particular fiesta y sus museos.

Por
Qué actividades se pueden hacer en esta ciudad.

Qué actividades se pueden hacer en esta ciudad.

A la hora de hacer un viaje en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, existen miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

La localidad se puede disfrutar todo el año gracias a su clima templado y su oferta turística variada.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblo hermoso de Catamarca que nadie conoce y se puede visitar todo el año

Uno de ellos es el Bahía Blanca, una ciudad que combina gastronomía, su oferta cultural y su cercanía a la costa atlántica. Se trata asimismo de una opción ideal para quienes buscan un fin de semana distinto, combinando historia, paisajes y sabores únicos, y se puede hacer en familia o con amigos.

Uno de los grandes atractivos locales es la Fiesta Nacional del Cubanito, que cada año convoca a miles de visitantes. Este clásico dulce de la región, formado por una barrita crocante rellena con dulce de leche, tiene un fuerte arraigo en la identidad bahiense. Durante el evento, los productores locales ofrecen versiones tradicionales y gourmet, acompañadas de espectáculos, ferias y actividades para toda la familia.

cubanito bahia blanca

Dónde queda Bahía Blanca

Bahía Blanca se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 650 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Bahía Blanca

Bahía Blanca ofrece diversas actividades para realizar durante una estadía:

  • Visitar los museos locales: el Museo del Puerto en Ingeniero White, el Museo Ferroviario, el Museo de Bellas Artes (MBA), el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Museo de la Informática conforman una red cultural que refleja la historia y el desarrollo artístico de la región.
  • Recorrer paseos y plazas: el Paseo Napostá, el Paseo de las Esculturas y la Plaza Rivadavia permiten disfrutar de la naturaleza y la arquitectura de fines del siglo XIX y principios del XX.
  • Disfrutar de la playa Pehuen Có: ubicada a unos 83 kilómetros, es reconocida por su entorno natural, su reserva geológica con huellas fósiles y su bosque costero, ideal para descansar y explorar.
bahia blanca 2
  • Participar de la Fiesta Nacional del Cubanito: el evento central de la ciudad donde se premia al Cubanitero del Año, reconocimiento que distingue al mejor cubanito del país en sabor, originalidad y presentación. En las últimas dos ediciones, la distinción fue para Cubanitos de la Bahía, bicampeón 2023-2024.

Cómo llegar a Bahía Blanca

Desde Buenos Aires se puede llegar a Bahía Blanca en auto por la Ruta Nacional 3, en un viaje que dura aproximadamente siete horas. También hay servicios diarios de ómnibus y vuelos desde Aeroparque y Ezeiza hasta el Aeropuerto Comandante Espora, ubicado a pocos minutos del centro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La localidad pertenece al partido de San Andrés de Giles.

El pueblito cerca de Buenos Aires con ritmo pausado y mucha identidad rural

Open House Buenos Aires 2025 permitirá conocer más de 140 edificios emblemáticos por dentro.

La Ciudad vuelve a abrir 140 espacios icónicos para conocer por dentro: cuáles son los más destacados

Sus imponentes paredones rojizos, profundos cañones y curiosas esculturas naturales constituyen un espectáculo que deja boquiabiertos a sus visitantes.

Turismo en Argentina: el destino mágico de San Luis para codearse con la naturaleza de un parque nacional

Un rincón poco conocido de Salta.

Viajar a Salta: el destino escondido que es ideal para los amantes de las montañas

San Marcos Sierras conserva su estilo rústico y bohemio, con ríos cristalinos, ferias de artesanos y una calma que invita a bajar un cambio.

Viajar a Córdoba: el destino con calles de tierra y ritmo muy tranquilo entre artesanías y guitarreadas

Ideal para una escapada corta, combina tranquilidad, buena gastronomía y paisajes serranos que invitan a desconectarse sin ir demasiado lejos.

Está a 3 horas de Buenos Aires, tiene casas de té y un cerro para disfrutar de la naturaleza

Rating Cero

Una icónica película arribó a Netflix.
play

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Nico Vázquez y Dai Fernández son compañeros en Rocky.

Yanina Latorre confirmó la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hay algo muy fuerte"

Esta película brasileña es tierna y conmovedora.
play

Está en Netflix, es una película brasileña y gira en torno al rol importante de las mascotas en los malos momentos

Esta es una de las películas más famosas de Jim Carrey.
play

Netflix la recuperó, actúa Jim Carrey y no vas a parar de reír

últimas noticias

play
Una icónica película arribó a Netflix.

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Hace 8 minutos
Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Hace 10 minutos
Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Hace 11 minutos
En el maquillaje, muchos estilos y productos que marcaron época en décadas pasadas están recuperando protagonismo, mostrando cómo la industria busca inspiración en el pasado para redefinir el estilo contemporáneo. 

Este maquillaje de los ojos fue furor en los 90 y ahora vuelve a estar de moda: cuál es

Hace 12 minutos
A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

Hace 16 minutos