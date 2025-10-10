Escapada de Buenos Aires: el destino que es famoso por su cubanito de dulce de leche

A la hora de hacer un viaje en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, existen miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.
Uno de ellos es el Bahía Blanca, una ciudad que combina gastronomía, su oferta cultural y su cercanía a la costa atlántica. Se trata asimismo de una opción ideal para quienes buscan un fin de semana distinto, combinando historia, paisajes y sabores únicos, y se puede hacer en familia o con amigos.
Uno de los grandes atractivos locales es la Fiesta Nacional del Cubanito, que cada año convoca a miles de visitantes. Este clásico dulce de la región, formado por una barrita crocante rellena con dulce de leche, tiene un fuerte arraigo en la identidad bahiense. Durante el evento, los productores locales ofrecen versiones tradicionales y gourmet, acompañadas de espectáculos, ferias y actividades para toda la familia.
Dónde queda Bahía Blanca
Bahía Blanca se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 650 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué puedo hacer en Bahía Blanca
Bahía Blanca ofrece diversas actividades para realizar durante una estadía:
- Visitar los museos locales: el Museo del Puerto en Ingeniero White, el Museo Ferroviario, el Museo de Bellas Artes (MBA), el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Museo de la Informática conforman una red cultural que refleja la historia y el desarrollo artístico de la región.
- Recorrer paseos y plazas: el Paseo Napostá, el Paseo de las Esculturas y la Plaza Rivadavia permiten disfrutar de la naturaleza y la arquitectura de fines del siglo XIX y principios del XX.
- Disfrutar de la playa Pehuen Có: ubicada a unos 83 kilómetros, es reconocida por su entorno natural, su reserva geológica con huellas fósiles y su bosque costero, ideal para descansar y explorar.
- Participar de la Fiesta Nacional del Cubanito: el evento central de la ciudad donde se premia al Cubanitero del Año, reconocimiento que distingue al mejor cubanito del país en sabor, originalidad y presentación. En las últimas dos ediciones, la distinción fue para Cubanitos de la Bahía, bicampeón 2023-2024.
Cómo llegar a Bahía Blanca
Desde Buenos Aires se puede llegar a Bahía Blanca en auto por la Ruta Nacional 3, en un viaje que dura aproximadamente siete horas. También hay servicios diarios de ómnibus y vuelos desde Aeroparque y Ezeiza hasta el Aeropuerto Comandante Espora, ubicado a pocos minutos del centro.