Racing volvió a sonreir: venció por 3-1 a Banfield en el Sur y sueña con los playoffs

Bruno Zuculini, la figura del partido, festeja su doblete en el Lencho Sola.

Racing superó por 3-1 a Banfield, en el estadio Florencio Sola, en el Sur del conurbano bonaerense por la fecha 12 del Torneo Clausura y se acercó a los puestos de playoffs. Con un doblete de Bruno Zuculini y otro tanto de Adrián Balboa (había descontado Bruno Sepúlveda) la Academia volvió a sonreír en la competencia local y ya está cerca de la zona de clasificación a octavos de final. Hubo presencia de ambas hinchadas.

El equipo de Gustavo Costas se redimió en el torneo local, donde no encontraba el rumbo. Con una buena actuación de la mayoría de sus titulares, arrancó con el pie derecho en el Sur con un gol de uno de sus referentes Franco Zuculini. Sin embargo, el primer tiempo estuvo empañado por la lesión de Gabriel Rojas, de cara a los próximos compromisos internacionales.

Ya en el segundo tiempo, la Academia volvió a demostrar su jerarquía y anotó el segundo tanto tras un cabezazo Zuculini, quien fue la figura del partido. Para colmo, el local se quedó con 10 jugadores, tras la expulsión de Lautaro Gómez, luego de una fuerte infracción al colombiano Duván Vergara.

banfield racing 1 Gastón Martinena pelea el balón con Gastón Ríos, de Banfield.