Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires con matambre con papas delicioso

Dos establecimientos tradicionales mantienen viva la receta casera con porciones generosas y gusto auténtico.

Ambos locales mantienen la esencia del bodegón porteño: sabores tradicionales, abundancia y cercanía.

El matambre con papas delicioso que uno busca en Buenos Aires tiene su mejor expresión en bodegones que no han olvidado la cocina de casa. Entre ellos sobresalen Bar Artigas y Bodegón Núñez, que concentran tradición, abundancia y sabor en cada plato.

Ambos locales se definen por rescatar recetas clásicas del litoral y del norte argentino, con porciones generosas pensadas para compartir o disfrutar sin remordimientos. Lejos de fórmulas sofisticadas, apuestan por lo auténtico: ingredientes frescos, cocción casera y precios moderados.

En una ciudad saturada de propuestas gourmet, estos dos bodegones emergen como refugios de lo auténtico. Usuarios, reseñas y videos muestran que el matambre a la pizza con papas o el matambre con salsa al verdeo recuperan protagonismo frente a opciones más modernas, y se vuelven parte del circuito gastronómico local.

Bar Artigas

Situado en Artigas 5800, Villa Pueyrredón, Bar Artigas es un clásico de barrio con fuerte presencia en redes por su versión de matambre a la pizza con papas. En Instagram circulan videos que muestran porciones abundantes y una “bomba de sabor” que cautiva paladares.

El lugar trabaja con modalidad de bodegón tradicional: durante la semana abre hasta las 19:00, y los viernes y sábados extiende su horario de cena. Su propuesta sencilla apela al comensal que busca comida casera y contundente en un ambiente íntimo de barrio.

Bodegón Núñez

Con sucursales en Arribeños 3198, Núñez, y Cabrera 4667, Palermo, Bodegón Núñez combina lo tradicional con detalles modernos. En su carta aparece el matambre al estilo bodegón, versión con salsa fileto, mozzarella, tomate asado y papas cubo.

Bodegón Nuñez
Bodegón Núñez ofrece una versión entera del matambre con salsa fileto, mozzarella y papas cubo.

En reseñas de TripAdvisor destacan que los comensales suelen pedir el “matambrito de cerdo al verdeo” y resaltan su ambiente familiar, la decoración moderna y las porciones generosas. También se lo menciona como un lugar que abre todos los días y que mezcla platos tradicionales con precios “amigables”.

