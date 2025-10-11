11 de octubre de 2025 Inicio
Murió la elefanta Pupy: había sido trasladada del Ecoparque a un santuario en Brasil

El mamífero africano llevaba varios días de malestar gastrointestinal y estuvo acompañada por su hermana mayor, Kenia.

Pupy pasó la noche acompañada de Kenia que tomó el papel de la hermana mayor.

Pupy pasó la noche acompañada de Kenia que tomó el papel de la hermana mayor.

El deceso fue confirmado por la Global Sanctuary For Elephants, adonde estaba alojada: "A nuestra familia del santuario, con gran pesar les compartimos la noticia de que Pupy falleció anoche, momentos después de desmayarse. Había tenido problemas gastrointestinales intermitentes durante los últimos días".

Dijeron que el animal tenía "antecedentes de cólicos" por lo que tenía un "régimen de medicamentos" y que si bien había mejorado en los últimos días. Finalmente colapsó después de varios días de malestar y tras expulsar piedras negras, a pesar de los esfuerzos de los veterinarios.

"Pupy parecía más débil, estaba un poco más distante con sus humanos y, en general, todo se sentía diferente. Seguimos cuidándola durante el día y, al comer por la noche, parecía un poco inestable", aseguraron sobre el seguimiento del estado. "Cuando Scott fue a darle agua, se le doblaron las patas y se desplomó", detallaron.

En medio del dolor, contaron que abrieron la puerta para que Kenya (otra elefanta) "pudiera acercarse a Pupy y quedarse con su amiga", que pasó la noche a su lado. "Esta es una de las partes más difíciles del santuario", subrayaron en redes sociales.

