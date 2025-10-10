10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblo hermoso de Catamarca que nadie conoce y se puede visitar todo el año

Ubicada en el departamento Ambato, este poblado combina paisajes naturales, historia y tranquilidad, a solo unos kilómetros de la capital catamarqueña.

Por
La localidad se puede disfrutar todo el año gracias a su clima templado y su oferta turística variada.
La localidad se puede disfrutar todo el año gracias a su clima templado y su oferta turística variada.

A tan solo 36 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca, se esconde un destino que sorprende a quienes buscan descanso y naturaleza: La Puerta, una joya del departamento Ambato que puede visitarse en cualquier época del año. Este pintoresco pueblo, entre lo urbano y lo rural, invita a disfrutar del ritmo pausado de la vida en la montaña.

Qué actividades se pueden hacer en esta ciudad.
Te puede interesar:

Escapada de Buenos Aires: el destino que es famoso por su cubanito de dulce de leche

La localidad se encuentra a 870 metros sobre el nivel del mar, al pie de la sierra de Ambato, y ofrece una combinación única de vistas panorámicas, aire puro y hospitalidad local. Dividida por el Río del Valle, presenta dos zonas principales: La Puerta Banda Norte, donde se ubican la plaza central, la iglesia y la municipalidad, y La Puerta Banda Sud, reconocida por su paisaje más agreste y sus senderos junto al Río Ambato.

Con el paso de los años, La Puerta se consolidó como una de las villas turísticas más visitadas de Catamarca, especialmente por la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 16, que la conecta con El Rodeo. Su crecimiento turístico se refleja en nuevas propuestas de hospedaje, gastronomía y actividades al aire libre que aprovechan la belleza natural de la zona.

La Puerta Catamarca 3
La Puerta combina naturaleza, historia y descanso a solo 36 kilómetros de la capital catamarqueña.

La Puerta combina naturaleza, historia y descanso a solo 36 kilómetros de la capital catamarqueña.

Dónde queda La Puerta, Catamarca

La Puerta pertenece al departamento Ambato y está ubicada en un valle rodeado por las sierras de Gracián, al este, y El Colorado, al oeste. Su cercanía con la capital de Catamarca la convierte en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado.

Qué puedo hacer en La Puerta, Catamarca

El visitante puede recorrer los márgenes del Río del Valle y del Río Ambato, disfrutar de caminatas entre cerros o simplemente descansar a la sombra de los árboles en la plaza principal. Las actividades más populares incluyen:

  • Senderismo
  • Ciclismo
  • Paseos por las zonas rurales

Además, el entorno invita a descubrir su historia y su patrimonio cultural a través de su arquitectura colonial, su iglesia centenaria y las fiestas locales que celebran las costumbres de la región.

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca

Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta San Fernando del Valle de Catamarca, se recorren unos 1.132 km por vía terrestre, lo que implica aproximadamente 11 horas de conducción continua. La ruta más directa combina tramos de la RN 9, luego la RN 60 y finalmente la RN 38, aprovechando conexiones viales consolidadas.

La Puerta Catamarca 2
Los ríos del Valle y Ambato dan forma a un entorno ideal para caminatas y actividades al aire libre.

Los ríos del Valle y Ambato dan forma a un entorno ideal para caminatas y actividades al aire libre.

Una vez alcanzada la ciudad capital de Catamarca, resta un tramo final para llegar a La Puerta. Desde San Fernando del Valle, se toma la Ruta Provincial 1 hacia el norte durante 36 km hasta La Puerta, cruzando localidades como Huaycama y Colpes. Existe también un acceso alternativo desde El Rodeo vía la Ruta Provincial 16, recientemente asfaltada, que suma cerca de 12 km adicionales cerca del río Ambato

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La localidad pertenece al partido de San Andrés de Giles.

El pueblito cerca de Buenos Aires con ritmo pausado y mucha identidad rural

Open House Buenos Aires 2025 permitirá conocer más de 140 edificios emblemáticos por dentro.

La Ciudad vuelve a abrir 140 espacios icónicos para conocer por dentro: cuáles son los más destacados

Estos platos de lomo al champiñón son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomo al champiñón

Gustavo Mola pertenía al espacio Evolución.

Murió Gustavo Mola, legislador porteño por la UCR: tenía 60 años

Estos platos de pollo a la mostaza son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer pollo a la mostaza

play

Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, declarada "Huésped de honor" de la Ciudad

Rating Cero

Una icónica película arribó a Netflix.
play

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Nico Vázquez y Dai Fernández son compañeros en Rocky.

Yanina Latorre confirmó la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hay algo muy fuerte"

Esta película brasileña es tierna y conmovedora.
play

Está en Netflix, es una película brasileña y gira en torno al rol importante de las mascotas en los malos momentos

Esta es una de las películas más famosas de Jim Carrey.
play

Netflix la recuperó, actúa Jim Carrey y no vas a parar de reír

últimas noticias

play
Una icónica película arribó a Netflix.

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Hace 11 minutos
Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Hace 13 minutos
Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Hace 14 minutos
En el maquillaje, muchos estilos y productos que marcaron época en décadas pasadas están recuperando protagonismo, mostrando cómo la industria busca inspiración en el pasado para redefinir el estilo contemporáneo. 

Este maquillaje de los ojos fue furor en los 90 y ahora vuelve a estar de moda: cuál es

Hace 15 minutos
A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

Hace 19 minutos