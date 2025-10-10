Turismo en Argentina: el pueblo hermoso de Catamarca que nadie conoce y se puede visitar todo el año

Ubicada en el departamento Ambato, este poblado combina paisajes naturales, historia y tranquilidad, a solo unos kilómetros de la capital catamarqueña.

La localidad se puede disfrutar todo el año gracias a su clima templado y su oferta turística variada.

A tan solo 36 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca , se esconde un destino que sorprende a quienes buscan descanso y naturaleza: La Puerta , una joya del departamento Ambato que puede visitarse en cualquier época del año . Este pintoresco pueblo, entre lo urbano y lo rural, invita a disfrutar del ritmo pausado de la vida en la montaña.

La localidad se encuentra a 870 metros sobre el nivel del mar , al pie de la sierra de Ambato, y ofrece una combinación única de vistas panorámicas, aire puro y hospitalidad local. Dividida por el Río del Valle , presenta dos zonas principales: La Puerta Banda Norte , donde se ubican la plaza central, la iglesia y la municipalidad, y La Puerta Banda Sud , reconocida por su paisaje más agreste y sus senderos junto al Río Ambato .

Con el paso de los años, La Puerta se consolidó como una de las villas turísticas más visitadas de Catamarca , especialmente por la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 16 , que la conecta con El Rodeo . Su crecimiento turístico se refleja en nuevas propuestas de hospedaje, gastronomía y actividades al aire libre que aprovechan la belleza natural de la zona.

La Puerta pertenece al departamento Ambato y está ubicada en un valle rodeado por las sierras de Gracián , al este, y El Colorado , al oeste. Su cercanía con la capital de Catamarca la convierte en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado.

Qué puedo hacer en La Puerta, Catamarca

El visitante puede recorrer los márgenes del Río del Valle y del Río Ambato, disfrutar de caminatas entre cerros o simplemente descansar a la sombra de los árboles en la plaza principal. Las actividades más populares incluyen:

Senderismo

Ciclismo

Paseos por las zonas rurales

Además, el entorno invita a descubrir su historia y su patrimonio cultural a través de su arquitectura colonial, su iglesia centenaria y las fiestas locales que celebran las costumbres de la región.

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca

Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta San Fernando del Valle de Catamarca, se recorren unos 1.132 km por vía terrestre, lo que implica aproximadamente 11 horas de conducción continua. La ruta más directa combina tramos de la RN 9, luego la RN 60 y finalmente la RN 38, aprovechando conexiones viales consolidadas.

La Puerta Catamarca 2 Los ríos del Valle y Ambato dan forma a un entorno ideal para caminatas y actividades al aire libre.

Una vez alcanzada la ciudad capital de Catamarca, resta un tramo final para llegar a La Puerta. Desde San Fernando del Valle, se toma la Ruta Provincial 1 hacia el norte durante 36 km hasta La Puerta, cruzando localidades como Huaycama y Colpes. Existe también un acceso alternativo desde El Rodeo vía la Ruta Provincial 16, recientemente asfaltada, que suma cerca de 12 km adicionales cerca del río Ambato