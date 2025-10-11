Tomás Rebord sobre el show de Javier Milei en el Movistar Arena: "Recuperó a su bancada psicótica" En su visita a TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, el reconocido referente del stream nacional analizó la actualidad política y económica del país con su clásico estilo sarcástico. Por







Tomás Rebord es una de las figuras más seguidas del strem nacional. "El Gobierno ya sembró las condiciones de su propia dstrucción", dijo el conductor de Hay algo ahí, durante su visita a TVR.

Tomás Rebord, una de las figuras más destacadas del stream argentino, brindó su característico análisis lleno de sarcasmo e ironía sobre la última semana del gobierno de Javier Milei, entre las que se destacó la presentación musical de la banda presidencial del último lunes. "Tuvieron una incineración de su capital político y le tiraron napalm por todos lados. Solo les quedó la bancada psicótica. A ellos los recuperaron con el gran show del Movistar Arena", dijo el conductor de Hay algo ahí.

En un extenso diálogo en TVR, el programa conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, Rebord opinó sobre la juventud libertaria. "Esto lleva un año y medio y los pibes están quemando toda su potencia de juventud, humor, energía y justificaciones, ahora en nombre del Colo Santilli. Ellos mismos, en sus propios términos, decían 'este colorado ladrón vive del Estado hace 25 años. Están fundiendo a una generación de pibes", aseguró Rebord.

En otro momento del repaso de la semana junto al conductor de stream, Amorín comentó el escándalo que envuelve a José Luis Espert, quien renunció a su candidatura para diputado por la provincia de Buenos Aires por su vínculo con Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante por la Justicia de Estados Unidos. Rebord, por su parte, aprovechó para hacerle una invitación al ex cabeza de lista de La Libertad Avanza.

"José Luis Espert, te hablo a vos", comenzó Rebord. "Te cagaron todos; todos te soltaron la mano. ¿Quién te queda? Rebord, papá. Te estoy esperando en mi programa y contá toda tu verdad. Te llevás una hambuerguesita de regalo cuando terminás. Hay lugar para los arrepentibords. A Fred Machado creo que ya no llego porque es otra jurisdicción", dijo el joven que estudió abogacía, pero hace años es una de las figuras más seguidas del stream.