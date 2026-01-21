El ejercicio sencillo de sólo 10 minutos que quema más calorías que correr, según la NASA Una investigación científica reveló que una práctica corta y de bajo impacto puede superar al running tradicional en gasto energético y beneficios físicos. Por + Seguir en







El rebounding fue analizado por la NASA por su eficiencia energética y su bajo impacto articular. Freepik

En apenas 10 minutos, esta actividad logra un mayor consumo energético que una sesión prolongada de running.

La práctica involucra varios grupos musculares al mismo tiempo y reduce el impacto sobre las articulaciones.

Estudios comparativos midieron variables fisiológicas como frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno.

Se consolida como una alternativa accesible, eficiente y adaptable a distintas edades y niveles físicos. En el último tiempo se dio a conocer un ejercicio que quema más calorías que correr en menos tiempo: el rebounding. Se trata de una práctica física que se realiza sobre un minitrampolín y que fue analizada por la NASA por su eficiencia energética y su bajo impacto corporal.

El dato surge de una investigación comparativa en la que se evaluó el rendimiento de adultos jóvenes durante sesiones de rebote y entrenamientos de running en cinta. El estudio midió variables clave como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno (VO2) y el estrés biomecánico, con resultados que sorprendieron incluso a los propios investigadores.

Según el informe, 10 minutos de rebounding generan una exigencia cardiovascular y metabólica superior a la de una carrera continua de mayor duración. Este rendimiento se explica por la activación constante de múltiples grupos musculares y por la resistencia adicional que produce la superficie elástica.

Rebounding 2 En solo 10 minutos, el rebote en trampolín supera al running tradicional en exigencia fisiológica. Freepik Beneficios del rebounding La investigación realizada por la NASA concluyó que 10 minutos de rebounding generan un estímulo fisiológico superior al de 30 minutos de trote continuo. Esta eficiencia se explica por la activación simultánea de piernas, glúteos, abdomen y zona lumbar.

Además del alto gasto calórico, el ejercicio mejora la circulación sanguínea y fortalece el sistema cardiovascular sin someter a las articulaciones a impactos repetitivos. También potencia el equilibrio y la coordinación, dos capacidades clave para el rendimiento físico general.

Rebounding 1 El rebote en trampolín activa múltiples músculos y mejora la salud cardiovascular con menor impacto. Otro punto destacado es el efecto positivo sobre el ánimo: como toda actividad aeróbica, favorece la liberación de endorfinas, lo que se traduce en mayor energía diaria y bienestar emocional. En un escenario donde el tiempo disponible para entrenar es cada vez más limitado, esta disciplina empezó a ganar protagonismo como una alternativa eficiente al running tradicional.