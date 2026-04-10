10 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Los brownies imperdibles que se pueden preparar con una freidora de aire

Descubrí cómo lograr la textura perfecta de un brownie clásico utilizando la tecnología de convección rápida, logrando un resultado más húmedo y rápido.

Por
Receta rápida y práctica para hacer en casa. 
Preparación rápida con pan, huevo y vegetales frescos.
Te puede interesar:

  • La receta utiliza bananas maduras o manzanas trituradas para aportar humedad natural y reducir el uso de grasas.
  • Para la mezcla, se deben integrar huevos, cacao amargo, harina y endulzante hasta lograr una masa oscura y equilibrada.
  • Se recomienda utilizar recipientes de silicona o moldes pequeños aptos para la circulación de aire caliente.
  • Es fundamental dejar enfriar el brownie antes de desmoldarlo para asegurar que el centro mantenga su textura tierna.

La freidora de aire es un electrodoméstico para hacer más que papas fritas y se ha convertido en la aliada número uno de la repostería para principiantes. Estos brownies en "air fryer" son la prueba de eso: una receta que prioriza la humedad natural de la fruta y evita el uso de manteca, logrando esa textura “fudgy” y esa superficie apenas crocante que todo amante del chocolate busca.

Esta receta incorpora ingredientes como la banana o la manzana como base. Al utilizar fruta, no solo reducimos el contenido graso, sino que obtenemos una consistencia que se cocina de forma pareja gracias al flujo de aire caliente de la airfryer. Es la opción ideal para quienes buscan un gusto dulce nutritivo sin tener que prender el horno convencional para una porción pequeña.

Brownie en Air fryer
El brownie en air fryer está listo en cuestión de minutos.

La clave de este procedimiento es no sobrecocinar la masa. La freidora de aire tiende a sellar las preparaciones más rápido que un horno común, por lo que respetar los tiempos y la temperatura es fundamental para que el centro permanezca húmedo. Asimismo, el uso de moldes de silicona es altamente recomendado, ya que facilitan la circulación del calor y aseguran un desmolde impecable.

Ingredientes de los brownies saludables

  • 2 bananas maduras (o 2 manzanas pequeñas bien trituradas).
  • 2 huevos.
  • Media taza de harina integral o común y 3 cucharadas de cacao amargo.
  • 2 a 3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o edulcorante (a gusto).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • Nueces picadas, chips de chocolate o frutos secos.

Cómo preparar unos brownies saludables

  1. Preparar la base: En un bowl, pisar bien las bananas con un tenedor hasta lograr un puré sin grumos. Si decidís usar manzanas, lo ideal es procesarlas o rallarlas muy finamente.
  2. Integrar líquidos: Agregar los huevos al puré de frutas y batir enérgicamente hasta que la mezcla esté bien integrada.
  3. Unir los secos: Incorporar la harina, el cacao amargo, el endulzante elegido y el polvo de hornear. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea, oscura y húmeda.
  4. Moldear: Volcar la mezcla en moldes de silicona aptos para Airfryer. Si usás un molde de metal o cerámica pequeño, asegurate de que esté bien enmantecado. En este momento podés sumar las nueces o los chips por encima.
  5. Cocción: Programar la Airfryer a 160°C y cocinar durante 15 a 18 minutos. El tiempo exacto dependerá de la potencia de tu equipo, por lo que conviene revisarlos a partir de los 12 minutos.
  6. Enfriado: Este es el paso más difícil pero el más importante. Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
Rating Cero

