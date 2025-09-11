Los 2 restaurantes de Buenos Aires para comer las mejores mollejas

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Sin embargo, los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina, y la molleja es uno de que no puede faltar en una carta.

Se trata de una de las achuras más populares dentro del asado argentino. Con un sabor intenso y textura crujiente , suele ser pedida como entrada antes de una buena parrillada. Afortunadamente, existen dos lugares que son especialistas en la materia y preparan este plato como nadie.

Ubicado en el corazón de Recoleta , se trata de uno de los restaurantes más refinados de Buenos Aires. Su propuesta gastronómica se extiende desde exclusivos frutos de mar hasta carnes y platos mediterráneos con toques de autor. El menú inicia con las entradas, que ofrece opciones como el tiradito de pesca del día, los tentáculos de pulpo con papas rissole y pimentón ahumado.

Sin embargo, una de sus grandes estrellas es la molleja , en una versión gourmet con budín de maíz y mermelada de cebollas rojas . Savyy complementa su exquisita carta con una amplia variedad de cócteles , como el Cigar Fashioned (Johnnie Walker Red label, bitter Angostura, almíbar y ahumado de tabaco) y el Armonía (Johnnie Walker Red label, earl grey, miel de jengibre, limón y ahumado.

Se encuentra en la calle Pacheco de Melo 2814, y es de fácil acceso tanto para vehículos particulares como para el transporte público. Asimismo, para quienes quieran un plan de after office, hay un happy hour en cócteles y opciones de tapeo seleccionadas, de miércoles a sábados entre las 19 y las 21h.

Jornal

Jornal prioriza su identidad con un lema: valorar el trabajo artesanal y los oficios a través de recetas que le rinden tributo a los inmigrantes que llegaron a Argentina y sentaron las bases de nuestra cocina, productos artesanales y orgánicos y una coctelería de autor.

La carta combina platos de Italia y España con un toque local. En ese sentido, una de las entradas imperdibles es la molleja, que no solo viene con mucho limón, sino que también se sirve sobre una base de tortilla callejera un poco de risotto milanés. También destacan en su menú platos de carne y pastas rellenas.

mollejas.png

El bar, por su parte, es elegante, y ofrece una gran variedad de cócteles. Jornal abre de lunes a domingos de 9 a 00, y de viernes a sábados de 9 a 00:30. Está ubicado en la calle García del Río 2802, en el barrio porteño de Saavedra, un sitio de fácil acceso para transporte público y vehículos particulares.