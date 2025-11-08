8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los 2 mejores bodegones de Buenos Aires con vermutería clásica

Dos lugares porteños revalidan el aperitivo con sello propio. Carta simple, ambiente cálido y barra protagónica para una salida sin vueltas.

Por
La elección entre uno u otro dependerá del plan.

La elección entre uno u otro dependerá del plan.

Tripadvisor
  • Dos espacios gastronómicos porteños rescatan el ritual del vermú con sello propio y ambiente de época.
  • Uno en Almagro destaca por las porciones generosas, guiños peronistas y gentilezas de la casa.
  • El otro, en Chacarita, elabora su bebida insignia y la sirve de grifo, con carta pensada para picar.
  • Ambas ofrecen experiencia clásica: barra protagonista, platos criollos y clima cálido para reunirse.

En la Ciudad de Buenos Aires sobreviven espacios que mantienen vivo el rito del aperitivo y la mesa compartida. Entre estos, dos locales se ganaron un lugar por su estética tradicional, su atención cercana y una carta que invita a quedarse largo rato.

Un nuevo espacio que invita a disfrutar de la comida sin solemnidad.
Te puede interesar:

Cuál es el restaurante porteño donde la pizza se vuelve cultura

Más allá del efecto nostalgia, su propuesta es actual con vermú bien servido, platos simples y un servicio orientado a darle la mejor experiencia al comensal. Ideal para quienes buscan una salida sin vueltas, con productos reconocibles y un ambiente que remite a otra época.

La elección entre uno u otro dependerá del plan, ya que en Almagro prima el espíritu de bodegón con porciones abundantes, mientras que en Chacarita, la estrella es el vermú propio, acompañado por una selección de tapeo para compartir.

La fuerza

La Capitana – Bodegón y Vermutería (Almagro)

En Guardia Vieja 4446, La Capitana propone una experiencia bien porteña con estética de los años 40 y 50 y referencias a Eva Perón. La barra es clave, ya que el vermú llega en copa como gesto de bienvenida y, mientras se espera, suelen ofrecer una entrada de cortesía. El salón recrea la atmósfera de los viejos comedores, con mesas próximas, charla animada y cocina a la vista.

La carta gira en torno a clásicos de bodegón y porciones abundantes con empanadas caseras, milanesas con fritas, pucheros del día y un pastel de papa al horno de barro que muchos señalan como emblema. Para cerrar, postres tradicionales como flan, vigilante y helado almendrado. La propuesta apunta a esa secuencia de aperitivo, plato contundente y sobremesa larga, todo bajo un servicio cercano y alegre.

La Capitana

La Fuerza (Chacarita)

En Dorrego 1409, esquina Castillo, este bar revaloriza el aperitivo con vermú artesanal propio, servido de grifo y también en versiones especiales (Sideral, Barrica Única). La “Hora Vermú” marca el pulso de la casa y suma opciones por copa, pingüinos para compartir y latas listas para tomar.

El menú acompaña el trago con un tablero de picoteo con aceitunas marinadas, escabeche de berenjenas, paté con hierbas, quesos, panera variada y hummus. Se suman buñuelos de acelga con alioli, croquetas, empanadas, tortilla (clásica o con salchicha parrillera), provoleta y fainazzeta.

La fuerza

Quienes buscan algo más consistente, el lugar ofrece milanesa de peceto y sándwich en pan de pizza. De postre, flan mixto, bombón helado y torta de cumpleaños. Las raciones están pensadas para compartir y maridar con la bebida de la casa. En este lugar, la experiencia se sostiene en la calidad del vermú y el clima de bar porteño contemporáneo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Papas fritas, cerveza artesanal y una identidad marcada por la gastronomía urbana en el corazón de la Ciudad.

Las mejores 2 cervecerías de Buenos Aires para comer unas ricas papas fritas con tragos después del trabajo

El café se ha convertido en uno de los favoritos del barrio.

Entre aromas, sabores y alma barrial: un refugio con identidad propia en Palermo

El asado más que una comida, es una tradión argentina. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que ofrecen una parrillada completísima

Papas crujientre: la mejor manera de complementar un asado con un acompañamiento único.

Esta es la mejor manera de acompañar un asado con una guarnición única

La cultura alemana dejó una huella importante en la gastronomía de la CIudad de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer buenas salchichas alemanas

Dos potencias del fuego se enfrentarán cara a cara.

Asado vs. Ahumado: el duelo del año llega a la Costanera de la mano de Ribs al Río y Locos X el Asado

Rating Cero

La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
play

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

El filme en el que que además actúan Lady Gaga y Sam Elliott obtuvo cinco nominaciones en los Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Actor por Bradley Cooper, Mejor Actriz por Lady Gaga, Mejor Actor Secundario por Sam Elliott y Mejor Canción Original, ganando la estatuilla en este último rubro.
play

Cuál es la trama de Nace una estrella, la famosa película que ahora se puede ver en Netflix

Las nuevas Películas que llegan a Netflix tras su éxito en taquillas
play

Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es

Dos películas aclamadas por la crítica lideran el catálogo de Netflix.

Dos películas de Netflix que cuentan con más del 90% de aprobación en Rotten Tomatoes

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

últimas noticias

Actualmente quedan solo dos especies de este extraño animal, ambas en el Caribe.

¿Sabías que aún vive un animal que coexistió con los dinosaurios? Es un mamífero venenoso

Hace 28 minutos
Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Hace 29 minutos
play
La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

Hace 29 minutos
El club espera recuperar una parte de los millones que pagó por el jugador.

Llegó a un grande del fútbol argentino hace muy poco y ya puede irse en el próximo mercado de pases

Hace 30 minutos
Cuáles son las claves para ahorrar con el aire acondicionado.

Por qué hay que poner el aire acondicionado en 23 en verano y no en 24

Hace 30 minutos