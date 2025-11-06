Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que ofrecen una parrillada completísima

La gastronomía en la Ciudad de Buenos Aires conservó durante años una tradición de culto: la parrilla argentina. Espacios que combinan el ritual del fuego, la calidad inigualable de la carne y el arte del corte.

Desde lugares de paso hasta restaurantes de renombre, en la Ciudad de Buenos Aires hay miles de propuestas para disfrutar de esta comida. En el barrio de Palermo, hay dos parrillas que se destacan por su propuesta ambiciosa y por llevar el nombre de Argentina a lo más alto de la gastronomía mundial.

Se trata de Don Julio , que encabeza los rankings internacionales, y La Cabrera , la marca que exportó esta tradición a otros países con éxito. Estos dos íconos mantienen viva la esencia del asado porteño con una cocina que combina historia, calidad y reconocimiento global.

Con una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la sostenibilidad, es considerada una de las mejores del país. Don Julio funciona desde 1999 en aquella misma esquina del barrio de Palermo (Guatemala 4699), que supo convertirse en un ícono de la gastronomía nacional .

Si bien mantiene la esencia de una clásica parrilla argentina , su enfoque en la calidad y la técnica eleva la experiencia. Sus platos más notables son, por supuesto, los cortes de carne premium: los más solicitados incluyen el Ojo de Bife (entrecot), el Bife de Chorizo , el Vacío y el costillar.

Entre las achuras se destacan las mollejas de corazón y los chorizos artesanales. Y no puede faltar como entrada la clásica empanada de carne frita, que se lleva todos los elogios.

Otro punto que lo destaca de la mayoría de las parrillas es su cava; cuenta con una impresionante bodega con más de 60.000 botellas de vinos locales. Esto termina por completar a la perfección la experiencia que brindan a los comensales.

Por todo esto, Don Julio apareció en diferentes rankings que destacan los mejores menús y restaurantes a nivel mundial. No es menor que este año ocupara el décimo lugar del prestigioso listado The World's 50 Best Restaurants, y en 2024 se llevara el título de Mejor Restaurante de América Latina.

La Cabrera

La Cabrera es un clásico en el barrio de Palermo (José A. Cabrera 5127), reconocido por la calidad de sus carnes y sus grandes porciones. Entre sus cortes estrella se menciona el Ojo de Bife y el Bife de Chorizo, que se destacan por su jugosidad y terneza. Otros cortes populares incluyen el Vacío y la Entraña.

Lo distintivo del menú es la gran variedad de pequeñas guarniciones, salsas y condimentos que acompañan los cortes de carne, servidos en "cazuelitas" para probar distintos sabores. Y también su oferta variada de entradas; aunque las más pedidas son también las más clásicas: la Provoleta (queso provolone a la parrilla) y las empanadas de carne o de humita.

Además, sus postres, suelen tener una vuelta de rosca, como el volcán que además de la sorpresa del relleno, viene acompañado de una bocha de helado y un conito que aporta algo crujiente. Estos detalles cierran la experiencia a la perfección para que te vayas del lugar con ganas de volver.

La Cabrera logró llevar la experiencia argentina al mundo, abriendo franquicias en el exterior en países como México, Chile o Perú. Estos restaurantes no pasaron inadvertidos y muchos de ellos fueron premiados en guías locales como "Mejor Parrilla" o "Mejor Restaurante Argentino".