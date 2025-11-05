5 de noviembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer buenas salchichas alemanas

Estos espacios gastronómicos se destacan por su propuesta inspirada en Alemania. Platos abundantes para probar estas preparaciones artesanales.

La cultura alemana dejó una huella importante en la gastronomía de la CIudad de Buenos Aires.

  • Buenos Aires cuenta con restaurantes que conservan la auténtica tradición alemana a través de sus platos y ambiente.
  • Extrawurst Bratwurst, en Retiro, se especializa en charcutería germana con una amplia variedad de salchichas artesanales.
  • El histórico Restaurante ABC, en el Microcentro, ofrece recetas clásicas como el goulash y el codillo, además de salchichas vienesas y alemanas.
  • Ambos locales destacan por su propuesta accesible, porciones generosas y espacios que evocan el espíritu de los bodegones europeos.

Las salchichas alemanas se convirtieron en una de las opciones gastronómicas más buscadas por quienes disfrutan de sabores intensos y tradicionales. En Buenos Aires, existen restaurantes que lograron replicar con fidelidad esta experiencia centroeuropea, con recetas que se mantienen fieles a la tradición y ambientes que transportan directamente a una taberna de Baviera.

La cultura alemana dejó una huella importante en la gastronomía porteña, visible en platos abundantes y un amor por los embutidos artesanales. Hoy, varios establecimientos de la ciudad mantienen viva esa herencia, ofreciendo opciones que atraen tanto a turistas como a vecinos de la ciudad.

Entre los más destacados se encuentran Extrawurst Bratwurst, en la zona de Retiro, y el Restaurante ABC, un clásico del centro porteño con más de 90 años de historia. Ambos lugares se ganaron un lugar de referencia para quienes buscan disfrutar una auténtica experiencia alemana en Buenos Aires.

Extrawurst Bratwurst

Ubicado en Tres Sargentos 427, en pleno barrio de Retiro, Extrawurst Bratwurst es uno de los puntos de encuentro más reconocidos para los fanáticos de la cocina alemana. Con un estilo sencillo y acogedor, este espacio recrea el ambiente de un típico bodegón de Berlín, donde lo importante es la comida y la camaradería.

Su carta gira en torno a las salchichas artesanales elaboradas con carne 100% natural, sin conservantes ni aditivos. Entre las más populares están la Bratwurst, de sabor suave y textura tierna; la Käsekrainer, rellena con trozos de queso que se funden al primer bocado, la Currywurst, bañada en una salsa especiada típica de Alemania y la Scharfe Teufel, una opción para quienes buscan un toque picante más intenso.

Los acompañamientos mantienen la línea tradicional, la cual consiste en el chucrut, ensalada de papas y panes alemanes frescos. Además, el local ofrece la posibilidad de comprar las salchichas para llevar y cocinarlas en casa. Todo esto, sumado a su excelente relación precio-calidad, hace que Extrawurst sea considerado uno de los mejores lugares de la ciudad para disfrutar comida germana sin pretensiones, pero con auténtico sabor.

Restaurante ABC

Situado en Lavalle 545, a pocos metros de la peatonal Florida, el Restaurante ABC es una clásico porteño. Fundado en 1929, este tradicional bodegón de estilo alemán mantiene su fachada clásica con techo a dos aguas y ventanales amplios que hacen referencia al encanto de otra época.

Su menú, diseñado por el chef Luciano Rodríguez, integra recetas típicas alemanas con platos locales y opciones internacionales. Entre sus especialidades destacan las salchichas alemanas en distintas variantes, vienesa, con pimentón o con curry, además del emblemático goulash y el codillo guisado con puré.

El ambiente es cálido y familiar, ideal tanto para salir a comer con amigos o tener una noche tranquila en pareja. También ofrece una amplia variedad de pastas, milanesas, hamburguesas y empanadas caseras, lo que amplía su atractivo a distintos públicos. Su ubicación céntrica y su fácil acceso desde el subte o el colectivo lo convierten en una parada obligada para quienes recorren está zona de la Ciudad de Buenos Aires.

