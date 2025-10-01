1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Las multas de tránsito en la Ciudad ahora se resolverán por videollamada: cómo es el trámite

Para utilizar el servicio se deberá pedir un turno a través de BOTI, por WhatsApp. “El tiempo de las personas es valioso y esto nos asegura no solo ahorrar tiempo sino también un menor costo operativo para el Estado, ya que se descomprime el sistema presencial”, explicó Jorge Macri.

Por
El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento una plataforma de videollamadas para resolver de manera más ágil y eficiente las multas de tránsito, sin necesidad de ir a una oficina de faltas.

Estos platos en pan son únicos y deliciosos.
Te puede interesar:

Los 2 mejores bodegones de Buenos Aires que sirven tremendos platos adentro de un pan

“Seguimos simplificando trámites en la Ciudad. El tiempo de las personas es valioso y estas audiencias virtuales nos aseguran no solo ahorrar tiempo sino también un menor costo operativo para el Estado, ya que se descomprime el sistema presencial”, aseguró el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Según se detalló, el servicio estará disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y se puede acceder desde cualquier dispositivo. En la videollamada con el controlador es necesario que la persona presente un documento válido. Al finalizar se hace un acta y se dicta la resolución correspondiente, que será incorporada al expediente electrónico del caso. Todo el proceso queda grabado en video.

multas tránsito.jpg

Seguimos simplificando trámites en la Ciudad. El tiempo de las personas es valioso y estas audiencias virtuales nos aseguran no solo ahorrar tiempo sino también un menor costo operativo para el Estado, ya que se descomprime el sistema presencial”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia porteño en conjunto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, se encuadra en las políticas de digitalización y simplificación de trámites que promueve la actual gestión.

“Nuestro objetivo es que este sistema de videollamadas se convierta en nuestro principal canal de atención para ofrecerle al vecino una experiencia más simple y previsible, y para que sea más ágil la resolución de las audiencias con un controlador de faltas”, agregó el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.

Cómo hacer la videollamadas por las multas de tránsito en la Ciudad

Para utilizar este servicio es necesario pedir un turno mediante BOTI, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147). Allí, se deberá ingresar las palabras “multa” o “infracciones” para iniciar una conversación y siguiendo las opciones “Revisar multas”, “Cómo pagar” y “Turno virtual”, después de haber indicado el número del DNI o la patente del vehículo, es posible agendar una audiencia para hacer un descargo.

Hay que tener en cuenta que al igual que en la modalidad presencial, al acceder a este sistema se pierde el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. Según se detalló, la plataforma asegura la confidencialidad y seguridad de la comunicación. También se garantiza la protección de los datos personales y el derecho a la imagen de cada vecino.

A las audiencias virtuales sólo pueden acceder quienes tengan multas de tránsito pendientes para abonar y, antes de desplegar la oferta de turnos disponibles, el sistema envía un aviso para quienes no quieran perder el beneficio del pago voluntario, no cuenten con documentación de respaldo para efectuar un descargo o no deseen resolver todas sus actas en la audiencia con el controlador.

“Esta implementación representa un avance significativo en materia de simplificación de trámites, optimizando la gestión a partir del ahorro de tiempo y recursos, mejorando la experiencia de las personas al poder resolver sus infracciones desde cualquier lugar”, sostuvo Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri envió el Presupuesto 2026 a la Legislatura porteña: fuerte inversión en Obra Pública, Educación y Salud

Villa Devoto quedó entre los lugares más cool a nivel global.

Un barrio porteño fue destacado entre los 40 más pintorescos del mundo por Time Out: conocé cuál es

Estos canelones son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes para comer unos tremendos canelones

Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Comienzan las jornadas calurosas en Buenos Aires.

Llegó la primavera y el calor a Buenos Aires: cuándo aumentan las temperaturas

Dónde probar el mejor bife de chorizo de la ciudad.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bife de chorizo

Rating Cero

Federico Mestre quedó en la cuerda floja.

La Voz Argentina 2025: dos participantes se olvidaron la letra y fueron ferozmente criticados

El nuevo look rubio de Juli Poggio deslumbró en su paso por los Martín Fierro.

La impresionante transformación de Juli Poggio: un cambio de look notorio

Soda Stereo ﻿vuelve al ruedo con cinco shows en Argentina y una gira mundial.

Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial: qué países estarán incluidos

La Fiesta del Cine vuelve con precios muy accesibles para todos.

Vuelve la Fiesta del Cine a Argentina: desde cuándo y cómo comprar entradas a $4 mil

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

últimas noticias

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20.

Las multas de tránsito en la Ciudad ahora se resolverán por videollamada: cómo es el trámite

Hace 14 minutos
play
Pequeño J fue detenido este martes en Perú.

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio: cuándo serán trasladados a la Argentina

Hace 19 minutos
La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

El duro mensaje de Cristina para Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Hace 20 minutos
El dólar oficial cerró septiembre con un alza de $45,37.

Sube el dólar en el Banco Nación en el arranque del mes de elecciones

Hace 45 minutos
Del Potro y Federer están nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín Del Potro y Roger Federer, nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Hace 59 minutos