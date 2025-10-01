Juan Martín Del Potro y Roger Federer, nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Los fanáticos del deporte podrán elegir a los deportistas que merecen ser incluidos en uno de los lugares más privilegiados por su trayectoria como jugadores, y el argentino y el suizo son los principales candidatos.

El argentino Juan Martín del Potro es uno de los tres nominados para ingresar al Salón de la Fama del tenis en 2026 y comparte posibilidad con el suizo Roger Federer y la tenista Svetlana Kuznetsova por su increíble trayectoria entregada al deporte. La votación finalizará el 10 de octubre.

El tenista oriundo de Tandil fue campeón del US Open 2009, uno de los 22 títulos que cosechó en su carrera. Esa final se la ganó al mismísimo Federer en Estados Unidos y terminó el año como top 10. Llegó a ser top 3 del mundo, doble medallista olímpico y también levantó la Ensaladera de la Copa Davis en 2016.

Otro de los nominados es Roger Federer , quien logró 20 títulos Majors y su primer título importante fue a los 21 en Wimbledon 2003. Se convirtió en el primer tenista masculino en llegar a los 20 trofeos de categorías importantes. Estuvo 237 semanas consecutivas en el nro. 1 y finalizó su carrera con 103 títulos ATP.

La última de las mencionadas es Svetlana Kuznetsova , quien ganó cuatro Grand Slam, dos en singles y dos en dobles. Fue precisamente en US Open 2004, RG 2009 y en dobles fueron AO en 2005 y 2012. Alcanzó dos finales de GS en ambas disciplinas y en sus 15 años de carrera ganó 18 títulos singles WTA y 16 en dobles.

Los fanáticos del deporte podrán elegir a los deportistas que merecen ser incluidos en uno de los lugares más privilegiados por su trayectoria como jugadores. Hay tiempo hasta el 10 de octubre y se puede hacer por la página oficial. Una vez realizada la votación, el Grupo Oficial de Votación, compuesto por periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama, se dará a conocer.

Los tres candidatos con más votos de la afición recibirán puntos porcentuales adicionales a sus votos totales del Grupo Oficial de Votación: el primer lugar obtendrá tres puntos porcentuales, el segundo dos y el tercero uno. Para ser elegidos para el Salón de la Fama, los candidatos deben recibir al menos el 75% de los votos afirmativos del Grupo Oficial de Votación, además de los puntos porcentuales adicionales obtenidos en la Votación de la afición, según indica la web.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisHalloFame/status/1973346430543863901&partner=&hide_thread=false Roger Federer, Svetlana Kuznetsova and Juan Martín del Potro are nominated in the Player Category for tennis’ ultimate honor in 2026



Fan Voting is now open! Cast your vote today and help decide who earns a place in the Hall of Fame! #ITHFVote



https://t.co/th27ih9gY3 pic.twitter.com/skAdEf3QHQ — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) October 1, 2025

Cabe destacar que los únicos argentinos que tienen el privilegio de formar parte del Salón de la Fama son Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini. "Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento", indicó Delpo en su cuenta de X.