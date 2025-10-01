IR A
La Voz Argentina 2025: dos participantes se olvidaron la letra y fueron ferozmente criticados

Iara Lombardi y Federico Mestre no pudieron tener una performance completa porque tuvieron baches y el jurado intentó incentivarlos, pero todo indica que serán los eliminados.

Federico Mestre quedó en la cuerda floja.

Redes sociales

La Voz Argentina está en instancias definitorias y algunos errores son imperdonables por los jurados y por la audiencia. Iara Lombardi y Federico Mestre se olvidaron la letra en medio de la performance y el jurado no los perdonó. Además, en redes sociales fueron muy criticados.

La primera participante fue del Team Lali, quien cantó “Sarà perché ti amo” y se mantuvo en silencio por varios minutos. Tuvo la intención de volver a empezar, pero no se puede, según las reglas. De este modo, tuvo que seguir sin una parte de la canción, pero fue alentada por los coaches.

“¿Qué pasó? ¿No te escuchás?”, le preguntó Lali para intentar entender por qué dejó de cantar y fue alentada por el público. Ganó confianza y retomó la canción en un nivel excepcional, pero en las redes sociales pidieron su eliminación.

Misma situación pasó con Federico Mestre, del Team Luck Ra, con "Ex de verdad" que ya se había olvidado la letra en otras ocasiones y ahora cansó a su propio coach. No le gustó nada que vuelva a ocurrir y se ganó uno de los puntajes más bajos, por lo que puede ser de los eliminados.

