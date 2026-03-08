Las verduras que mejor funcionan en la air fryer: tomá nota

La freidora de aire permite preparar acompañamientos rápidos con ingredientes simples, logrando texturas doradas y manteniendo mejor el sabor natural.

Las verduras en freidora de aire se consolidaron como una alternativa cada vez más habitual dentro de la cocina doméstica. Lo que comenzó como una tendencia vinculada al auge de este electrodoméstico terminó convirtiéndose en una forma práctica de preparar guarniciones rápidas y sencillas .

Con pocos minutos de cocción se obtiene una guarnición rápida y versátil para distintos platos.

El corte uniforme y el secado previo son claves para mejorar el resultado final.

Algunas variedades resisten mejor el aire caliente y logran una textura crujiente por fuera.

La freidora de aire permite cocinar verduras con menos grasa que la fritura tradicional.

Uno de los principales motivos es que este método permite cocinar con menos grasa que la fritura tradicional , manteniendo al mismo tiempo una textura dorada que recuerda a otras técnicas de cocción más intensas. Por esa razón, muchas personas comenzaron a incorporar este tipo de preparaciones dentro de sus menús cotidianos.

El aparato funciona mediante la circulación constante de aire caliente, que rodea los alimentos y permite cocinarlos de manera uniforme. En el caso de las verduras, el resultado es especialmente interesante: al exponerse a temperaturas altas durante pocos minutos, conservan mejor su sabor natural y evitan quedar excesivamente blandas .

No todos los vegetales reaccionan de la misma manera ante este sistema de cocción. Algunos poseen una estructura que permite que el exterior se dore ligeramente mientras el interior mantiene cierta jugosidad , algo que resulta clave para obtener una buena textura en la air fryer .

Gastronomía: calabacín, zanahoria y brócoli son algunas de las verduras que mejor responden a esta técnica de cocción.

Entre las verduras que mejor funcionan en la air fryer se encuentran:

Calabacín

Berenjena

Zanahoria

Pimientos

Brócoli

Coliflor

Espárragos

Cebolla

Estas variedades soportan bien el contacto con el aire caliente y logran un equilibrio interesante entre dorado exterior y suavidad interior. Cuando se combinan varias en una misma preparación, el resultado suele ser una mezcla aromática que funciona como acompañamiento para distintos platos.

Para obtener un buen resultado conviene cortar las verduras en tamaños similares y secarlas correctamente antes de cocinarlas. Este paso permite que el aire circule mejor dentro de la cesta y favorece que los vegetales se doren de manera uniforme.

Verduras en freidora de aire La gastronomía doméstica incorporó la freidora de aire como herramienta para preparar guarniciones de verduras en pocos minutos y con buen equilibrio entre sabor y textura. Chat GPT

En cuanto a los tiempos de referencia, algunas de las verduras más utilizadas suelen cocinarse de la siguiente manera:

Calabacín: 200 °C durante aproximadamente 10 minutos

Zanahoria: 200 °C durante unos 12 minutos

Brócoli: 190 °C durante cerca de 8 minutos

Berenjena: 200 °C durante unos 10 minutos

Pimientos: 200 °C durante aproximadamente 9 minutos

Durante la cocción conviene agitar la cesta o remover las piezas a mitad del proceso, lo que ayuda a que todas las verduras reciban el calor de forma pareja y se cocinen de manera uniforme.