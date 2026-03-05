5 de marzo de 2026 Inicio
La increíble receta de budín húmedo y aireado con sabor a cacao para hacer en la air fryer

Resuelve una merienda o un antojo de algo bien chocolatoso. Esta preparación en la freidora de aires es la aliada perfecta.

Por
La air fryer es una aliada para las recetas más impensadas: antes era terreno exclusivo de lo salado, pero poco a poco va demostrando que puede demostrar resultados interesantes y cumplidores en preparaciones más delicadas, como es el caso de la pastelería. Este budín húmedo y aireado con intenso sabor a cacao es un ejemplo.

Una receta de Paulina Cocina para quedar bien en todos lados.
Este budín celestial, que se puede preparar en freidora de aire, tiene un ingrediente base inesperado, pero que prácticamente hace todo el trabajo: pulpa de calabaza cocida, que aporta textura, humedad y una miga que, tibia, parece una nube.

Para lograr la mejor versión de este budín la receta es muy fácil: el único requisito es tener algunos cuidados, como proporciones exactas, que son propios de la pastelería. El resultado es un panificado esponjoso de puro sabor a chocolate intenso.

Cómo hacer budín húmedo y aireado con sabor a cacao en la air fryer

La clave para que la receta salga es trabajar bien en las texturas del budín: a la pulpa de zapallo o calabaza se le suma una preparación de merengue, para que la mezcla quede aireada y húmeda desde antes de entrar a la air fryer. Además, prestarle atención a los aspectos técnicos es clave: hay que precalentar la freidora de aire, para que la preparación comience a cocinarse de forma uniforme desde el primer momento.

Ingredientes

  • Media calabaza

  • 60g de chocolate amargo

  • 50 ml de leche caliente

  • 4 huevos

  • 2 cucharadas de cacao amargo

  • 60 g de chocolate amargo

  • 50 ml de leche caliente

  • Endulzante a gusto
Preparación

  1. Cocinar la calabaza en la air fryer hasta que quede completamente cocida.
  2. Derretir los 60g de chocolate amargo en 50 ml de leche caliente.
  3. Procesar la calabaza con el chocolate derretido. Sumar las 2 cucharadas de cacao amargo y las yemas de los cuatro huevos.
  4. Aparte, batir las claras con el endulzante, puede ser azúcar o miel, hasta formar un merengue firme.
  5. Integrar un tercio del merengue a la mezcla de cacao y yemas y luego el resto, con movimientos envolventes.
  6. Pasar a una budinera y cocinar en la freidora a 150°C, de 30 a 35 minutos.

