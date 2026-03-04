4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Los mejores trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

Es necesario seguir una serie de pasos que aseguren una cocción uniforme.

Por
Carne hecha en la airfyer: se puede. 

Carne hecha en la airfyer: se puede. 

Freepik
  • La air fryer se puede usar para cocinar carnes rojas o blancas siempre y cuando se sigan las instrucciones correctas.

  • El proceso para preparar la freidora de aire para cocinar carne es sencillo: en su mayoría requiere cuidado durante la cocción para lograr el resultado óptimo.

  • El primer punto es precalentar la air fryer, así la carne puede empezar a cocinarse con calor uniforme desde el principio de la cocción.

  • El paso final es el tip de todo buen asador: una vez cocido, dejar descansar el corte unos minutos antes de cortar y emplatar.

En las cocinas de Argentina gana terreno la freidora de aire, electrodoméstico que dejó de ser una moda pasajera para convertirse en un estándar para la cocina de la semana. La air fryer revolucionó la forma de cocinar por su practicidad y su versatilidad: en pocos minutos permite preparar casi todas las comidas, desde harinas hasta carnes rojas.

el increible mousse de chocolate de paulina cocina que tiene un ingrediente secreto: nadie lo puede creer
Te puede interesar:

El increíble mousse de chocolate de Paulina Cocina que tiene un ingrediente secreto: nadie lo puede creer

Cuando se trata de carne, la pregunta del millón es inevitable: ¿queda realmente jugosa o termina seca como una suela de zapatilla? Como la freidora de aire cocina imitando la terminación y textura de la fritura, la clave para cocinar carne y que quede jugosa está en aplicar ciertos criterios técnicos para aprovechar al máximo la cocción por aire caliente. Con algunos ajustes simples, se puede lograr un corte tierno y lleno de sabor.

carne jugosa en la airfryer (3)
carne en la aifryer

carne en la aifryer

Los trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

1. Elegir bien el corte

No todas las carnes ni todos los cortes responden igual al aire caliente. Para resultados óptimos conviene optar por cortes que mantengan su jugosidad per se: ojo de bife, bife de lomo, pechuga o muslo de pollo, costillitas de cerdo. Las piezas demasiado finas o muy magras pueden secarse con facilidad.

2. Precalentar siempre

Parece un detalle menor, pero no lo es. Precalentar la freidora unos minutos antes de poner la carne garantiza que la pieza selle sus jugos y empiece a cocinarse de forma uniforme desde el principio. Sería el equivalente a apoyar el bife en una plancha bien caliente.

3. No sobrecargar la canasta

Uno de los errores más comunes es llenar la canasta hasta el tope de su capacidad, pero la carne necesita espacio para que el aire circule de manera uniforme. Entonces, no amontonar, para que la cocción sea pareja y se logre un buen resultado.

carne jugosa en la airfryer (1)
Carne en la airfryer

Carne en la airfryer

4. Voltear a mitad de cocción

Dar vuelta la pieza de carne a mitad del tiempo ayuda a que todos los lados se doren por igual. Además de mejorar la textura exterior, favorece que el interior conserve mayor la humedad.

5. Usar poco aceite

Si bien la air fryer se destaca por reducir la materia grasa, un poco de aceite es necesario, ya que potencia el dorado y suma sabor. No hace falta bañarla: con un toque por cada lado alcanza.

6. Controlar tiempo y temperatura

Cada corte exige su propio punto. Por ejemplo, un bife grueso puede requerir más tiempo a temperatura moderada para no secarse. Ajustar estos parámetros según la pieza que se esté cocinando es clave.

7. Dejar reposar antes de servir

Para la carne se aplica la regla de oro también en cocción en air fryer: tan importante como la cocción es el reposo. Antes de cortar, esperar unos minutos permite que los jugos se redistribuyan y asegura que el acabado sea tierno y sabroso.

carne jugosa en la airfryer
pollo en la airfryer

pollo en la airfryer

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

La ensalada viral de Paulina Cocina. 

La ensalada de picada de Paulina Cocina para quedar bien en cualquier juntada

Receta de papas fritas en la freidora de aire.

La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

Pollo al yogur especiado listo en 30 minutos.
play

Adiós al pollo tradicional: la receta rápida de Paulina Cocina que lo lleva a otro nivel

Tequeños dorados en air fryer con queso fundido.

Así se hacen los tequeños de forma perfecta en la air fryer, según un chef venezolano

Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Rating Cero

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

A lo largo de su carrera, logró hacerse un lugar como una de las voces femeninas más representativas del rock nacional.

Qué fue de la vida de María Rosa Yorio, ex esposa de Charly García y madre de su único hijo

El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos.

"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

últimas noticias

Se posterga al menos un mes el tratamiento en la Cámara de Diputados.

Habrá audiencias públicas: la oposición logró postergar el tratamiento de la Ley de Glaciares

Hace 7 minutos
play

Nahuel Gallo habla en conferencia de prensa tras su liberación: "Estoy tratando de reinsertarme en la sociedad"

Hace 10 minutos
Conocé todo sobre los shows  en Buenos Aires más solicitados

Qué recitales están confirmados en Buenos Aires para el 2026 y son perfectos para ver

Hace 16 minutos
play
La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Hace 17 minutos
Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

Hace 18 minutos