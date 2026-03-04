Los mejores trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

En las cocinas de Argentina gana terreno la freidora de aire, electrodoméstico que dejó de ser una moda pasajera para convertirse en un estándar para la cocina de la semana. La air fryer revolucionó la forma de cocinar por su practicidad y su versatilidad: en pocos minutos permite preparar casi todas las comidas, desde harinas hasta carnes rojas.

El increíble mousse de chocolate de Paulina Cocina que tiene un ingrediente secreto: nadie lo puede creer

Cuando se trata de carne, la pregunta del millón es inevitable: ¿queda realmente jugosa o termina seca como una suela de zapatilla? Como la freidora de aire cocina imitando la terminación y textura de la fritura , la clave para cocinar carne y que quede jugosa está en aplicar ciertos criterios técnicos para aprovechar al máximo la cocción por aire caliente. Con algunos ajustes simples, se puede lograr un corte tierno y lleno de sabor.

No todas las carnes ni todos los cortes responden igual al aire caliente. Para resultados óptimos conviene optar por cortes que mantengan su jugosidad per se: ojo de bife, bife de lomo, pechuga o muslo de pollo, costillitas de cerdo. Las piezas demasiado finas o muy magras pueden secarse con facilidad.

Parece un detalle menor, pero no lo es. Precalentar la freidora unos minutos antes de poner la carne garantiza que la pieza selle sus jugos y empiece a cocinarse de forma uniforme desde el principio. Sería el equivalente a apoyar el bife en una plancha bien caliente.

3. No sobrecargar la canasta

Uno de los errores más comunes es llenar la canasta hasta el tope de su capacidad, pero la carne necesita espacio para que el aire circule de manera uniforme. Entonces, no amontonar, para que la cocción sea pareja y se logre un buen resultado.

carne jugosa en la airfryer (1) Carne en la airfryer Freepik

4. Voltear a mitad de cocción

Dar vuelta la pieza de carne a mitad del tiempo ayuda a que todos los lados se doren por igual. Además de mejorar la textura exterior, favorece que el interior conserve mayor la humedad.

5. Usar poco aceite

Si bien la air fryer se destaca por reducir la materia grasa, un poco de aceite es necesario, ya que potencia el dorado y suma sabor. No hace falta bañarla: con un toque por cada lado alcanza.

6. Controlar tiempo y temperatura

Cada corte exige su propio punto. Por ejemplo, un bife grueso puede requerir más tiempo a temperatura moderada para no secarse. Ajustar estos parámetros según la pieza que se esté cocinando es clave.

7. Dejar reposar antes de servir

Para la carne se aplica la regla de oro también en cocción en air fryer: tan importante como la cocción es el reposo. Antes de cortar, esperar unos minutos permite que los jugos se redistribuyan y asegura que el acabado sea tierno y sabroso.