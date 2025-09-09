No es por su radiación: tu microondas puede ser peligroso para tu salud por este motivo

Estas son las precauciones a tomar para evitar problemas con el microondas.

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, su uso excesivo o inapropiado puede llegar a ser peligroso para la salud, por lo que hay que manejarlos con precaución.

Si bien en muchas ocasiones no dimensionamos el uso que le damos a este tipo de aparatos, es necesario revisar que no esté afectando a nuestro cuerpo. En este sentido, uno de los electrodomésticos más dañinos para la salud es el microondas, cuyos efectos adversos son extremadamente riesgosos.

Microondas El microondas se convirtió en un electrodoméstico indispensable en la mayoría de las cocinas Freepik En esta línea, existe un mito sobre su impacto en la salud de las personas, y es que se creía que era peligroso por su radiación. Sin embargo, los expertos señalan que su radiación no ionizante no representa un riesgo significativo, y que no alteran la composición molecular de los alimentos.

Por qué el microondas puede ser peligroso para la salud El problema real con respecto a este electrodoméstico tiene que ver con los recipientes de plástico utilizados para calentar comida. Y es que algunos de estos envases pueden liberar micropartículas nocivas, incluso si están etiquetados como “aptos para microondas”. Asimismo, también cabe la posibilidad de sufrir quemaduras por contacto con alimentos sobrecalentados, un riesgo común.

Microondas Freepik Como solución, se recomienda utilizar recipientes de vidrio o cerámica y evitar calentar plásticos en el microondas. Asimismo, ante cualquier duda sobre malfuncionamiento de este aparato se puede someter a una revisión.