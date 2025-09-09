La mejor postura de yoga para personas que pasan horas frente a la computadora: alivia el dolor de espalda

Cuál es la pose de yoga ideal para aliviar la zona lumbar. FREEPIK

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

Asimismo, muchas personas cuyas exigencias laborales los hacen trabajar desde una computadora y estar sentados por mucho tiempo sufren dolores lumbares o en toda la espalda, por lo que, más allá de cualquier estiramiento, el yoga les puede servir como una verdadera solución a su problema.

Yoga XLSemanal Y es que, afortunadamente, existe una postura específica de yoga para aliviar el dolor de espalda. Con este simple cambio de rutina, los quienes sufren de las condiciones sedentarias del trabajo moderno podrán combatir la rigidez muscular y los problemas lumbares, y disfrutar de una columna saludable.

Cuál es la mejor postura de yoga para aliviar el dolor de espalda Antes de realizar la postura, es necesario tener en mente que el objetivo es principal es "abrir las caderas" para poder mejorar el flujo sanguíneo y ganar movilidad, que es la clave para unas articulaciones y músculos sanos en la vejez. En esta línea, Steph Armijo, instructora de yoga en Yoga 42, explicó a la revista Parade que la "postura de camello" es ideal para "recuperar la flexibilidad y fuerza de la cadera", ya que trabaja los flexores y los músculos de la zona lumbar.

postura de camello Lo mejor es que se trata de una postura para principiantes. Por otra parte, hay que entender que esta postura no debe generar dolor más allá de la sensación de estiramiento. Por eso, Aramijo aclaró: "Si sientes dolor, retírate suavemente de la postura. Hay muchas otras posibilidades para abrir la cadera".

Para realizar de forma correcta esta postura, hay que comenzar arrodillándose, cerrar los puños y colocarlos en la zona lumbar. Al inhalar, hay que abrir el pecho hacia arriba, llevando los cuádriceps hacia adelante. En caso de sentirse bien, se pueden doblar los dedos de los pies hacia abajo y colocar las manos sobre los pies.