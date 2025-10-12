Las mejores 2 pastelerías de Buenos Aires que hacen una tremenda torta de brownie

Esta deliciosa masa de chocolate, húmeda por dentro y crocante por fuera, se usa como base para sumar dulce de leche, mousse, merengue y todo tipo de delicias. En estos locales podés acompañarlas con un rico café.

Los bares y cafés forman parte de la identidad cultural porteña. En los últimos años, la oferta se extendió más allá del clásico cortado con medialunas para incluir todo tipo de dulces, galletas y preparaciones de la pastelería artesanal, incluido el favorito de los fanáticos del chocolate: el brownie.

Esta receta surgió en Estados Unidos entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y hay distintas versiones sobre su origen: algunos dicen que surgió por accidente, cuando un chef se olvidó de ponerle levadura a su mezcla; otros, que se creó con el objetivo de lograr un postre fácil de transportar.

Sea como sea, los cuadraditos de chocolate húmedo y corteza crocante evolucionaron y hoy en día es común encontrarlos como base de tortas con distintas cubiertas, ideales para los golosos. Si sos uno de ellos, estas son las dos mejores pastelerías de Buenos Aires para comer una tremenda torta de brownie.

Esta pastelería de Recoleta se hizo viral en redes sociales gracias a sus espectaculares creaciones, y tiene tanto éxito que pronto va a abrir una sucursal en Belgrano. Las tortas se pueden encargar para llevar o disfrutar en el salón, donde hay un extenso menú de cafetería y también opciones para el almuerzo.

Los fanáticos del brownie pueden disfrutar de este clásico postre, pero también de su versión con dulce de leche, merengue y chocolate, o pedir la torta Doble Brownie, rellena de dulce leche con crema y frutos rojos. El local queda en Juncal 2110 y abre de martes a domingos de 9 a 20.

Maru Botana Dulce & Salado

Torta Brownie de Maru Botana Instagram @marubotanadulceysalado

La famosa cocinera tiene varios locales en la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de su riquísima pastelería artesanal junto a un buen café. También tienen sandwiches, ensaladas y otras opciones para el almuerzo. Las tortas se pueden pedir por porción o encargarlas enteras.

Entre las más pedidas están la Brownie con Merengue (con dulce de leche, mousse de chocolate y merengue italiano) y la Brownie con Rulos (con dulce de leche, mousse de chocolate y rulitos de chocolate con leche). Tiene sucursales en 11 de Septiembre 982 (Belgrano), Echeverría 3240 (Belgrano R), 11 de Septiembre 1172 (Belgrano R) y Suipacha 1371 (Retiro).