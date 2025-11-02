2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las mejores 2 cafeterías de Buenos Aires que tienen unas destacadas medialunas

Dos cafeterías porteñas son referencia por sus medialunas: calidad de masa, técnica y tradición en cada bocado.

Por
Dónde se pueden probar las mejores medialunas de la ciudad.

Dónde se pueden probar las mejores medialunas de la ciudad.

  • Oli Café se destaca por su propuesta de bistró y su pastelería; sus medialunas son una de las especialidades.
  • Guber Patisserie es famosa por sus medialunas de manteca; la prensa y usuarios la mencionan entre las mejores de la ciudad.
  • Ambas cafeterías ofrecen además café de calidad y una carta con productos salados y dulces para desayunos y meriendas.
  • Recomendadas para quienes buscan medialunas clásicas y versiones de hojaldre con buen dorado y miga húmeda.

En Buenos Aires la escena del café y la pastelería urbana reúne propuestas clásicas y nuevas aperturas que reivindican la medialuna como producto central del desayuno porteño. Dos locales se repiten en recomendaciones de críticos y usuarios: Oli Café, un bistró con fuerte impronta de pastelería, y Guber Patisserie, pastelería especializada que ganó fama por sus medialunas.

Paso de las Tropas está ubicado en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, a unos 5 o 6 kilómetros del centro de Nono, sobre el río Chico. 
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el paseo por un camino de tierra con arroyos, puentes de piedra y vistas increíbles

Ambos lugares combinan calidad de ingredientes y técnica: masa trabajada con manteca real, levado controlado y horneado en hornos que aseguran corteza dorada y miga húmeda. Además del clásico maridaje con café, ofrecen otras opciones de la pastelería tradicional y productos salados que completan la experiencia.

Oli Café

Oli Café funciona como bistró y pastelería en Palermo y se convirtió en referencia local desde su apertura: ambiente luminoso, servicio orientado al desayuno y la merienda y una propuesta que mezcla platos sencillos con viennoiserie cuidada. El proyecto nació a partir de la formación en pastelería de su fundadora, Olivia Saal, y su apuesta por recetas propias.

Las medialunas de Oli aparecen en sus menús y redes como una de las especialidades: hojaldre trabajado y acabado con buena caramelización externa y miga tierna. Además, la carta ofrece panes, tortas caseras, platos de bistró y preparaciones saladas para acompañar el café. Usuarios y cuentas gastronómicas han destacado sus medialunas en comparativas y reseñas.

Medialunas.png

Oli está ubicada en Costa Rica 6020, Palermo; Abre de 9 a 20, todos los días de la semana excepto martes. Se llega fácilmente desde la estación Ministro Carranza de la línea D de subte y varias líneas de colectivo (39 y 168); el local no toma reservas y suele llenarse en horarios pico, por lo que conviene ir con tiempo.

Guber Patisserie

Guber Patisserie nació como una pastelería artesanal que se consolidó por su factura y por el enfoque en viennoiserie tradicional. Con varios locales en la ciudad, Guber construyó su reputación gracias a la calidad de sus productos y a su presencia activa en redes sociales.

Las medialunas de manteca de Guber son un emblema: generosas, con textura densa y humedad interior gracias a recetas que incluyen miel, leche y hojaldre con pura manteca. Además de medialunas, la pastelería ofrece facturas, tortas, budines y pastelería salada; la prensa gastronómica y reseñas de usuarios la mencionan entre las mejores de la ciudad.

guber patisserie

Guber suele abrir desde las 7 hasta las 20 (algunos locales abren a las 8, mientras que otros cierran a las 19); cuenta con 11 sucursales que se ubican en Palermo, Recoleta, Belgrano, Villa Urquiza y Zona Norte. Es accesible en transporte público desde distintos puntos de la ciudad; además figura en plataformas de delivery para pedidos a domicilio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué se puede hacer en este bello pueblo de la provincia.

El pueblo cerca de Buenos Aires con una propuesta campestre y productos regionales que enamoran

Los destinos ideales para conocer la cultura uruguaya.

Viaje ideal: estas son las 4 ciudades claves para conocer Uruguay

Esta es una joya oculta del turismo nacional.

Turismo en Argentina: el pueblo costero con calles de tierra y muy tranquilo en el sur

Conocé todo sobre el pueblo  bonaerense reconocido por los asados

Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es

Qué hacer en la Capital del Vermut.

Está cerca de Buenos Aires, es la capital nacional del vermut: el pueblo que nadie conoce para relajar

Este pueblo termal de Uruguay es perfecto para visitar y escapar de la rutina.

Este pueblo termal de Uruguay es perfecto para visitar y escapar de la rutina: no es tan conocido

Rating Cero

Luego de recibir el alta, Thiago Medina volvió a convivir con Daniela Celis  sus hijas

Thiago Medina habló sobre su futuro con Daniela Celis: "Disfrutando y..."

La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

Festival Bandera, un evento a todo trapo en el que se destacaron Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue

Festival Bandera, un evento a todo trapo en el que se destacaron Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue

Tras su separación, Nicki Nicole se refugió en la música y sus amigas.

La noche de fiesta de Nicki Nicole en Argentina tras separarse de Lamine Yamal

Por el momento, ninguno de los hermanos de Juanita Tinelli se pronunció al respecto

Qué dijeron las hermanas de Juanita Tinelli tras la grave denuncia por amenazas

 Ariana mostró en redes sociales las primeras imágenes del look que usará durante el evento.

La impresionante transformación de Ariana Grande: furror por su cambio de look

últimas noticias

Luego de recibir el alta, Thiago Medina volvió a convivir con Daniela Celis  sus hijas

Thiago Medina habló sobre su futuro con Daniela Celis: "Disfrutando y..."

Hace 11 minutos
El botín robado en el Museo del Louvre sigue sin aparecer.

Robo en el Museo del Louvre: dos de los sospechosos son una pareja con hijos

Hace 35 minutos
La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

Hace 53 minutos
La menor había sido trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.

Le dieron el alta a la nena herida por la explosión de un experimento en Pergamino

Hace 1 hora
Festival Bandera, un evento a todo trapo en el que se destacaron Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue

Festival Bandera, un evento a todo trapo en el que se destacaron Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue

Hace 1 hora