En Buenos Aires la escena del café y la pastelería urbana reúne propuestas clásicas y nuevas aperturas que reivindican la medialuna como producto central del desayuno porteño. Dos locales se repiten en recomendaciones de críticos y usuarios: Oli Café , un bistró con fuerte impronta de pastelería, y Guber Patisserie , pastelería especializada que ganó fama por sus medialunas.

Ambos lugares combinan calidad de ingredientes y técnica: masa trabajada con manteca real, levado controlado y horneado en hornos que aseguran corteza dorada y miga húmeda . Además del clásico maridaje con café, ofrecen otras opciones de la pastelería tradicional y productos salados que completan la experiencia.

Oli Café funciona como bistró y pastelería en Palermo y se convirtió en referencia local desde su apertura: ambiente luminoso, servicio orientado al desayuno y la merienda y una propuesta que mezcla platos sencillos con viennoiserie cuidada. El proyecto nació a partir de la formación en pastelería de su fundadora, Olivia Saal , y su apuesta por recetas propias.

Las medialunas de Oli aparecen en sus menús y redes como una de las especialidades: hojaldre trabajado y acabado con buena caramelización externa y miga tierna. Además, la carta ofrece panes, tortas caseras, platos de bistró y preparaciones saladas para acompañar el café. Usuarios y cuentas gastronómicas han destacado sus medialunas en comparativas y reseñas.

Oli está ubicada en Costa Rica 6020, Palermo ; Abre de 9 a 20, todos los días de la semana excepto martes. Se llega fácilmente desde la estación Ministro Carranza de la línea D de subte y varias líneas de colectivo (39 y 168); el local no toma reservas y suele llenarse en horarios pico, por lo que conviene ir con tiempo.

Guber Patisserie nació como una pastelería artesanal que se consolidó por su factura y por el enfoque en viennoiserie tradicional. Con varios locales en la ciudad, Guber construyó su reputación gracias a la calidad de sus productos y a su presencia activa en redes sociales.

Las medialunas de manteca de Guber son un emblema: generosas, con textura densa y humedad interior gracias a recetas que incluyen miel, leche y hojaldre con pura manteca. Además de medialunas, la pastelería ofrece facturas, tortas, budines y pastelería salada; la prensa gastronómica y reseñas de usuarios la mencionan entre las mejores de la ciudad.

Guber suele abrir desde las 7 hasta las 20 (algunos locales abren a las 8, mientras que otros cierran a las 19); cuenta con 11 sucursales que se ubican en Palermo, Recoleta, Belgrano, Villa Urquiza y Zona Norte. Es accesible en transporte público desde distintos puntos de la ciudad; además figura en plataformas de delivery para pedidos a domicilio.