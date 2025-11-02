Este es el perfume favorito de Tom Cruise: cuánto sale en Argentina

El protagonista de Misión Imposible elige uno francés de culto, reconocido por su frescura cítrica y su elegancia natural, disponible en Argentina por más de 300 mil pesos.

El estilo sobrio y elegante de Tom Cruise no solo se refleja en sus películas o en la alfombra roja, sino también en su elección de fragancias. El reconocido actor estadounidense utiliza un perfume clásico y atemporal que desde su lanzamiento se mantiene entre los más admirados del mundo. Se trata del Eau d’Hadrien, de la casa francesa Goutal.

Este se destaca por su frescura equilibrada, con una composición que incluye tanto notas cítricas como matices amaderados y herbales. Su carácter unisex lo convierte en una opción ideal tanto para hombres como para mujeres que buscan un perfume de calidad y versátil, apto para cualquier ocasión.

Tom Cruise no es el único que se rinde ante esta creación. Otras figuras como Leonardo DiCaprio, Sharon Stone y Oprah Winfrey también lo eligieron como su sello personal. Desde su debut en 1981 , Eau d’Hadrien se transformó en un símbolo de elegancia natural y discreción , sin recurrir a aromas invasivos ni a modas pasajeras.

El perfume elegido por Tom Cruise pertenece a la firma Goutal, una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa. Creado por la fundadora Annick Goutal, Eau d’Hadrien mezcla notas de limón de Sicilia, pomelo y ciprés, generando una sensación de frescura mediterránea que evoluciona hacia un fondo cálido y elegante.

Su fórmula fue concebida como una fragancia sin género, pensada para quienes valoran la autenticidad y el estilo propio. Esta combinación de naturalidad y refinamiento conquistó rápidamente a la élite de Hollywood, que lo considera una pieza de colección dentro del ambiente.

Su elección refleja un gusto por un perfume que no busca llamar la atención, sino acompañar con distinción. A diferencia de las fragancias intensas o dulces, Eau d’Hadrien destaca por su sutileza, su pureza aromática y su durabilidad equilibrada.

Cuánto sale el perfume favorito de Tom Cruise en Argentina

El perfume de Goutal se comercializa en distintas presentaciones, pero su versión más popular, el frasco de 100 ml, tiene un valor de 324.800 pesos. Su precio responde a su carácter artesanal y a la calidad de sus ingredientes naturales, cuidadosamente seleccionados. Eau d’Hadrien no es una fragancia de producción masiva, sino una creación de nicho dirigida a quienes buscan exclusividad y autenticidad.

Con su equilibrio que lo caracteriza, este perfume se mantiene como uno de los más emblemáticos del cine y la moda, un verdadero clásico que resiste el paso del tiempo y sigue atrapando a figuras como Tom Cruise.