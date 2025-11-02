IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Tom Cruise: cuánto sale en Argentina

El protagonista de Misión Imposible elige uno francés de culto, reconocido por su frescura cítrica y su elegancia natural, disponible en Argentina por más de 300 mil pesos.

Su carácter unisex lo convierte en una opción ideal tanto para hombres como para mujeres.

Su carácter unisex lo convierte en una opción ideal tanto para hombres como para mujeres.

Redes sociales
  • Tom Cruise mantiene un gusto especial también en materia de fragancias, y su perfume favorito es un clásico unisex de la alta perfumería.
  • Se trata de Eau d’Hadrien, de la casa francesa Goutal, un aroma cítrico y elegante que también utilizan otras celebridades de Hollywood.
  • La fragancia, lanzada en los años 80, combina notas frescas y amaderadas que reflejan sofisticación y versatilidad.
  • Su precio en Argentina ronda los 324.000 pesos por frasco de 100 ml, consolidándolo como un perfume exclusivo y de culto.

El estilo sobrio y elegante de Tom Cruise no solo se refleja en sus películas o en la alfombra roja, sino también en su elección de fragancias. El reconocido actor estadounidense utiliza un perfume clásico y atemporal que desde su lanzamiento se mantiene entre los más admirados del mundo. Se trata del Eau d’Hadrien, de la casa francesa Goutal.

HelloLola lanzó Turria Luv
Te puede interesar:

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Este se destaca por su frescura equilibrada, con una composición que incluye tanto notas cítricas como matices amaderados y herbales. Su carácter unisex lo convierte en una opción ideal tanto para hombres como para mujeres que buscan un perfume de calidad y versátil, apto para cualquier ocasión.

Tom Cruise no es el único que se rinde ante esta creación. Otras figuras como Leonardo DiCaprio, Sharon Stone y Oprah Winfrey también lo eligieron como su sello personal. Desde su debut en 1981, Eau d’Hadrien se transformó en un símbolo de elegancia natural y discreción, sin recurrir a aromas invasivos ni a modas pasajeras.

Eau d'Hadrien

Cuál es el perfume favorito de Tom Cruise

El perfume elegido por Tom Cruise pertenece a la firma Goutal, una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa. Creado por la fundadora Annick Goutal, Eau d’Hadrien mezcla notas de limón de Sicilia, pomelo y ciprés, generando una sensación de frescura mediterránea que evoluciona hacia un fondo cálido y elegante.

Su fórmula fue concebida como una fragancia sin género, pensada para quienes valoran la autenticidad y el estilo propio. Esta combinación de naturalidad y refinamiento conquistó rápidamente a la élite de Hollywood, que lo considera una pieza de colección dentro del ambiente.

Su elección refleja un gusto por un perfume que no busca llamar la atención, sino acompañar con distinción. A diferencia de las fragancias intensas o dulces, Eau d’Hadrien destaca por su sutileza, su pureza aromática y su durabilidad equilibrada.

Eau d'Hadrien

Cuánto sale el perfume favorito de Tom Cruise en Argentina

El perfume de Goutal se comercializa en distintas presentaciones, pero su versión más popular, el frasco de 100 ml, tiene un valor de 324.800 pesos. Su precio responde a su carácter artesanal y a la calidad de sus ingredientes naturales, cuidadosamente seleccionados. Eau d’Hadrien no es una fragancia de producción masiva, sino una creación de nicho dirigida a quienes buscan exclusividad y autenticidad.

Con su equilibrio que lo caracteriza, este perfume se mantiene como uno de los más emblemáticos del cine y la moda, un verdadero clásico que resiste el paso del tiempo y sigue atrapando a figuras como Tom Cruise.

Noticias relacionadas

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

últimas noticias

play

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

Hace 37 minutos
Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

Hace 40 minutos
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Hace 45 minutos
play
Guido Agostinelli se suma a C5N.

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Hace 58 minutos
La causa judicial quedó caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca.

Apuñalan y matan a un adolescente de 15 años en una pelea callejera en Necochea

Hace 1 hora