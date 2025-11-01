Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es Un sitio donde el tiempo parece detenerse, y donde cada encuentro alrededor de la parrilla se convierte en una celebración de la vida. Por







Conocé todo sobre el pueblo bonaerense reconocido por los asados

Un pueblo en el interior bonaerense se posicionó como un destino destacado del turismo rural, donde el asado forma parte central de su identidad.

Ubicado a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Espora ofrece una experiencia de descanso, gastronomía y naturaleza, ideal para quienes buscan escapar del ritmo urbano.

Se consolidó como referente del turismo gastronómico, con parrillas y restaurantes que preparan platos tradicionales con productos locales.

Entre sus sitios más reconocidos figuran Las Goya Glamping & Bar, Estancia Chica y el histórico Almacén Espora, que conserva recetas criollas desde 1908. En el interior bonaerense, hay un pueblo que logró convertir una de las tradiciones más arraigadas de la Argentina en parte esencial de su identidad: el asado. Este destino se ha ganado un lugar especial en el Turismo interno, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de los sabores auténticos del campo.

Allí, el asado no es solo una comida, sino una costumbre que une a vecinos y visitantes en torno al fuego, acompañada por la serenidad típica de los paisajes rurales. Ideal para una escapada de fin de semana, este rincón bonaerense invita a redescubrir el placer de lo simple: buena comida, aire puro y hospitalidad.

Cuál es el pueblo de Buenos Aires que tiene un estilo de vida ideal para desconectar de la rutina Espora, escapadas Instagram @almacen.espora El pueblo de Espora, ubicado a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en una de las joyas del turismo rural bonaerense.

Este pequeño paraje, que conserva la esencia del campo, es hoy uno de los destinos más elegidos por quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de un verdadero día de campo. Rodeado de naturaleza, Espora invita a descansar bajo la sombra de los árboles, degustar un asado, darse un chapuzón en la pileta y recorrer sus tranquilos caminos alejados del bullicio porteño.

A pesar de su tamaño reducido, el pueblo ha ganado notoriedad como punto clave del turismo gastronómico rural. Su mayor atractivo son las parrillas y restaurantes que ofrecen platos tradicionales elaborados con productos locales: carnes al asador, empanadas caseras, verduras grilladas y cervezas artesanales son parte del menú típico.

Entre los espacios más recomendados se destacan Las Goya Glamping & Bar, un restobar con domos, pileta y una propuesta gastronómica de campo; Estancia Chica, que combina un entorno natural con platos criollos y pileta; y el histórico Almacén Espora, un antiguo boliche de 1908 famoso por sus picadas, bondiola a la parrilla, papas al disco y pizzetas caseras, donde la tradición se mantiene viva en cada receta.