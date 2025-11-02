No tan conocidas: estas playas tienen un mar destacado, están en Buenos Aires y son ideales para visitar en familia

A pocas horas de la Ciudad hay playas con aguas limpias y entorno natural. Lugares ideales para disfrutar del verano en familia lejos de las multitudes.

El verano se acerca y las escapadas cortas vuelven a ser protagonistas. En un contexto donde los viajes internacionales se encarecieron, los destinos de playa dentro de la provincia de Buenos Aires se afianzan como una alternativa ideal para disfrutar del mar sin alejarse demasiado. Más allá de los clásicos como Pinamar o Mar del Plata, existen rincones costeros que sorprenden por su belleza natural y su ambiente tranquilo.

En estas playas el ritmo es distinto, hay menos paradores, más contacto con la naturaleza y un entorno familiar que permite tener un mejor descanso. Cada una tiene su propio encanto: algunas se destacan por su agua cristalina, otras por sus bosques, su ambiente agreste o sus propuestas gastronómicas. Lo cierto es que todas ofrecen una experiencia diferente y accesible para quienes buscan desconectarse del ruido urbano.

A solo unas horas de viaje desde la Capital, estas opciones son perfectas para fines de semana largos o vacaciones cortas. Con buena infraestructura, alojamiento variado y actividades para todas las edades, son destinos que crecen año tras año entre quienes prefieren la calma antes que las multitudes.

Costa Esmeralda es una de las joyas ocultas del litoral bonaerense. Situada en el límite con Pinamar, no sólo tiene una hermosa playa, sino también bosque y un entorno muy tranquilo. En este lugar no hay hoteles, por lo que la estadía se realiza en casas privadas o aparts, lo que remarca su carácter exclusivo. Las actividades incluyen caminatas por los médanos, cabalgatas nocturnas con fogones, deportes al aire libre y una oferta gastronómica de estilo gourmet.

Un poco más al sur se encuentra Costa del Este, reconocida por su ambiente sereno y su arquitectura rodeada de pinos. Las playas son amplias y limpias, y las opciones de alojamiento van desde cabañas hasta hoteles boutique frente al mar. En materia gastronómica, destacan el restaurante Noi del hotel Almarena y la cervecería Viejo Skill. Las caminatas en bicicleta o a caballo por el bosque son uno de los grandes atractivos del lugar.

Otra opción es Nueva Atlantis, un pueblo costero joven que atrae a quienes buscan desconexión total. No tiene paradores ni grandes multitudes, lo que lo convierte en un destino ideal para la pesca, las cabalgatas y los paseos en cuatriciclo. El mercado “Lo de Adrián” y las Casitas de Colores son puntos de referencia para visitantes que eligen su sencillez y hospitalidad.

Más hacia el sur, Mar del Sud mezcla mar, campo y cultura. Con sus playas amplias, acantilados y formaciones rocosas, ofrece paisajes únicos para caminatas o pesca en la zona de El Remanso. El Bosque Energético y el Teatro del Sur aportan propuestas diferentes, mientras que el parador Coco Loco invita a probar alfajores artesanales y tragos frente al mar.

Para quienes prefieren ríos antes que océano, Balneario Norte y Banco Pelay, en Entre Ríos, son dos alternativas destacadas. El primero se ubica a orillas del Gualeguaychú, con alquiler de reposeras, sombrillas y parrillas, ideal para una escapada familiar. El segundo ofrece siete kilómetros de arena blanca y actividades acuáticas como kayak, windsurf y canotaje, con sectores diferenciados para familias y jóvenes.

Por último, Galeón de Oro, en el Delta del Tigre, es un pequeño paraíso natural a solo 15 minutos en lancha desde la estación fluvial. Su camping con quincho, luz eléctrica y vestuarios es perfecto para pasar el día o dormir bajo los árboles. Además, se pueden practicar deportes como vóley, fútbol o kayak, en un entorno verde y silencioso.