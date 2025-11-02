2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

No tan conocidas: estas playas tienen un mar destacado, están en Buenos Aires y son ideales para visitar en familia

A pocas horas de la Ciudad hay playas con aguas limpias y entorno natural. Lugares ideales para disfrutar del verano en familia lejos de las multitudes.

Por
A solo unas horas de la Ciudad

A solo unas horas de la Ciudad, ofrecen paisajes únicos, tranquilidad y el equilibrio justo entre naturaleza y confort.

Miramar Turismo
  • A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires hay balnearios menos conocidos que combinan mar limpio, arena fina y tranquilidad ideal para familias.
  • Estos destinos ofrecen paisajes naturales, actividades recreativas y propuestas gastronómicas sin el movimiento de los grandes centros turísticos.
  • Desde Costa Esmeralda hasta Mar del Sud, cada playa tiene un atractivo particular: bosques, acantilados, paseos a caballo o experiencias gastronómicas frente al mar.
  • Son opciones accesibles para quienes buscan descanso, naturaleza y mar sin recorrer largas distancias ni pagar precios elevados.

El verano se acerca y las escapadas cortas vuelven a ser protagonistas. En un contexto donde los viajes internacionales se encarecieron, los destinos de playa dentro de la provincia de Buenos Aires se afianzan como una alternativa ideal para disfrutar del mar sin alejarse demasiado. Más allá de los clásicos como Pinamar o Mar del Plata, existen rincones costeros que sorprenden por su belleza natural y su ambiente tranquilo.

Córdoba tiene una comuna desconocida con  ríos, mucha naturaleza y un encanto particular.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: la comuna desconocida con ríos, mucha naturaleza y un encanto particular

En estas playas el ritmo es distinto, hay menos paradores, más contacto con la naturaleza y un entorno familiar que permite tener un mejor descanso. Cada una tiene su propio encanto: algunas se destacan por su agua cristalina, otras por sus bosques, su ambiente agreste o sus propuestas gastronómicas. Lo cierto es que todas ofrecen una experiencia diferente y accesible para quienes buscan desconectarse del ruido urbano.

A solo unas horas de viaje desde la Capital, estas opciones son perfectas para fines de semana largos o vacaciones cortas. Con buena infraestructura, alojamiento variado y actividades para todas las edades, son destinos que crecen año tras año entre quienes prefieren la calma antes que las multitudes.

costa esmeralda
A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las playas en la costa argentina más visitadas en el último tiempo. Te contamos más en la nota.

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las playas en la costa argentina más visitadas en el último tiempo. Te contamos más en la nota.

Cuáles son las playas de Buenos Aires ideales para visitar que no son tan conocidas

Costa Esmeralda es una de las joyas ocultas del litoral bonaerense. Situada en el límite con Pinamar, no sólo tiene una hermosa playa, sino también bosque y un entorno muy tranquilo. En este lugar no hay hoteles, por lo que la estadía se realiza en casas privadas o aparts, lo que remarca su carácter exclusivo. Las actividades incluyen caminatas por los médanos, cabalgatas nocturnas con fogones, deportes al aire libre y una oferta gastronómica de estilo gourmet.

Un poco más al sur se encuentra Costa del Este, reconocida por su ambiente sereno y su arquitectura rodeada de pinos. Las playas son amplias y limpias, y las opciones de alojamiento van desde cabañas hasta hoteles boutique frente al mar. En materia gastronómica, destacan el restaurante Noi del hotel Almarena y la cervecería Viejo Skill. Las caminatas en bicicleta o a caballo por el bosque son uno de los grandes atractivos del lugar.

Otra opción es Nueva Atlantis, un pueblo costero joven que atrae a quienes buscan desconexión total. No tiene paradores ni grandes multitudes, lo que lo convierte en un destino ideal para la pesca, las cabalgatas y los paseos en cuatriciclo. El mercado “Lo de Adrián” y las Casitas de Colores son puntos de referencia para visitantes que eligen su sencillez y hospitalidad.

Nueva Atlantis turismo

Más hacia el sur, Mar del Sud mezcla mar, campo y cultura. Con sus playas amplias, acantilados y formaciones rocosas, ofrece paisajes únicos para caminatas o pesca en la zona de El Remanso. El Bosque Energético y el Teatro del Sur aportan propuestas diferentes, mientras que el parador Coco Loco invita a probar alfajores artesanales y tragos frente al mar.

Para quienes prefieren ríos antes que océano, Balneario Norte y Banco Pelay, en Entre Ríos, son dos alternativas destacadas. El primero se ubica a orillas del Gualeguaychú, con alquiler de reposeras, sombrillas y parrillas, ideal para una escapada familiar. El segundo ofrece siete kilómetros de arena blanca y actividades acuáticas como kayak, windsurf y canotaje, con sectores diferenciados para familias y jóvenes.

Por último, Galeón de Oro, en el Delta del Tigre, es un pequeño paraíso natural a solo 15 minutos en lancha desde la estación fluvial. Su camping con quincho, luz eléctrica y vestuarios es perfecto para pasar el día o dormir bajo los árboles. Además, se pueden practicar deportes como vóley, fútbol o kayak, en un entorno verde y silencioso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde se pueden probar las mejores medialunas de la ciudad.

Las mejores 2 cafeterías de Buenos Aires que tienen unas destacadas medialunas

Paso de las Tropas está ubicado en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, a unos 5 o 6 kilómetros del centro de Nono, sobre el río Chico. 

Viajar a Córdoba: el paseo por un camino de tierra con arroyos, puentes de piedra y vistas increíbles

Qué se puede hacer en este bello pueblo de la provincia.

El pueblo cerca de Buenos Aires con una propuesta campestre y productos regionales que enamoran

Los destinos ideales para conocer la cultura uruguaya.

Viaje ideal: estas son las 4 ciudades claves para conocer Uruguay

Esta es una joya oculta del turismo nacional.

Turismo en Argentina: el pueblo costero con calles de tierra y muy tranquilo en el sur

Conocé todo sobre el pueblo  bonaerense reconocido por los asados

Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es

Rating Cero

Guido Agostinelli se suma a C5N.
play

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Una producción brasileña es furor en Netflix.
play

Es una serie brasileña, está en Netflix y mezcla crimen, ambición y dramas familiares

Su carácter unisex lo convierte en una opción ideal tanto para hombres como para mujeres.

Este es el perfume favorito de Tom Cruise: cuánto sale en Argentina

El misterio sobre el presente de la pareja sigue abierto.

¿Siguen juntos o fue un amor fugaz? Cuál es el romance de Rosalía que afronta todo tipo de rumores

Estrenos en Netflix: El film que es perfecta para ver en tu día libre
play

Cuál es la nueva película de Netflix con Colin Farrell que es el plan ideal para el fin de semana

La actriz española Alejandra Onieva compartió el rol protagónico, conocida por telenovelas y producciones internacionales como Alta Mar.

Este famoso actor de Greys Anatomy estaría en pareja con una actriz española: de quién se trata

últimas noticias

play

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

Hace 26 minutos
Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

Hace 29 minutos
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Hace 34 minutos
play
Guido Agostinelli se suma a C5N.

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Hace 47 minutos
La causa judicial quedó caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca.

Apuñalan y matan a un adolescente de 15 años en una pelea callejera en Necochea

Hace 50 minutos