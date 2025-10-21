21 de octubre de 2025 Inicio
La serie súper corta de ejercicios para tonificar los brazos, muslos y abdomen

Una rutina breve y efectiva que combina cinco ejercicios simples puede ayudar a fortalecer todo el cuerpo y mejorar la resistencia, sin necesidad de equipamiento complejo.

Estos ejercicios son ideales para fortalecer diferentes áreas del cuerpo.

Estos ejercicios son ideales para fortalecer diferentes áreas del cuerpo.

  • Esta rutina de ejercicios ayuda a tonificar brazos, piernas y abdomen en pocos minutos.
  • Incluye movimientos combinados que trabajan varios grupos musculares a la vez.
  • Se puede realizar en casa y está pensada para principiantes.
  • Se recomienda hacer tres rondas de la serie, entre tres y cuatro veces por semana.
Cada vez más personas buscan incorporar el ejercicio físico a su rutina diaria para tonificar su cuerpo, ganar fuerza y mejorar su bienestar general. Sin embargo, no siempre se dispone del tiempo ni del espacio necesario para entrenar de forma tradicional en un gimnasio.

Por eso, los entrenamientos cortos y funcionales se han convertido en una excelente alternativa. Existen ejercicios sencillos y muy efectivos que permiten fortalecer los principales grupos musculares, mejorar la postura y aumentar la resistencia sin necesidad de contar con equipamiento sofisticado.

Esta serie de movimientos está pensada para principiantes y combina ejercicios de fuerza y estabilidad. Se trata de una rutina completa que trabaja brazos, piernas y abdomen al mismo tiempo, ideal para realizar en casa con apenas un par de mancuernas o el propio peso corporal.

Thrusters

Para realizar este ejercicio, colocate de pie con una mancuerna en cada mano, apoyadas sobre los hombros. Bajá en una sentadilla, asegurándote de mantener la espalda recta y el abdomen firme. Al subir, extendé los brazos por encima de la cabeza en un movimiento fluido, combinando así la sentadilla con un press militar. Realizá 12 repeticiones.

thrusters

Los thrusters son un ejercicio compuesto que activa simultáneamente piernas, glúteos, abdomen y hombros. Al involucrar tantos grupos musculares, mejora la coordinación, aumenta la fuerza general y ayuda a elevar la frecuencia cardíaca, potenciando la quema de calorías.

Peso muerto

De pie, sostené las mancuernas frente a tus muslos. Activá la espalda juntando levemente las escápulas y llevá las caderas hacia atrás mientras flexionás las rodillas, bajando las mancuernas hasta la altura de las rodillas. Mantené la espalda recta durante todo el movimiento y regresá lentamente a la posición inicial. Hacé 12 repeticiones.

peso-muerto-con-mancuernas

El peso muerto fortalece los músculos de la cadena posterior —espalda baja, glúteos e isquiotibiales— y mejora la postura corporal. Es uno de los ejercicios más completos para desarrollar fuerza y estabilidad en la zona media y lumbar.

Remo alterno en plancha

Colocate en posición de plancha, apoyando las manos sobre las mancuernas. Mantené el cuerpo alineado y el abdomen activo. Elevá una mancuerna hacia el torso, llevando el codo hacia atrás y manteniendo la pelvis estable. Bajala lentamente y alterná con el otro brazo. Realizá 12 repeticiones en total.

remo-plancha-1585837962

Este movimiento trabaja la fuerza del tren superior, especialmente brazos, espalda y core. Además, mejora el equilibrio y la estabilidad, al requerir control corporal para evitar movimientos de la cadera durante la ejecución.

Sentadilla búlgara por pierna

Ubicate frente a una silla o banco bajo. Apoyá una pierna sobre el asiento, ya sea el empeine o la punta del pie, y sostené las mancuernas a los costados del cuerpo. Bajá lentamente flexionando la rodilla de la pierna de apoyo hasta formar un ángulo de 90 grados. Subí controlando el movimiento. Hacé 12 repeticiones por pierna.

sentadilla bulgara

La sentadilla búlgara es ideal para fortalecer glúteos, cuádriceps e isquiotibiales. También mejora la estabilidad y el equilibrio, al trabajar de forma unilateral. Es un ejercicio muy efectivo para tonificar piernas sin necesidad de grandes cargas.

Burpees

De pie, bajá las manos al suelo y llevá los pies hacia atrás para colocarte en posición de plancha. Hacé una flexión completa, regresá a la plancha y saltá hacia adelante llevando los pies junto a las manos. Incorporate y finalizá con un pequeño salto. Repetí 12 veces.

burpees

Los burpees son un ejercicio cardiovascular completo que activa todo el cuerpo. Mejoran la fuerza, la resistencia y la capacidad pulmonar, al tiempo que ayudan a quemar grasa y aumentar la energía.

