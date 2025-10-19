Un experto en longevidad reveló que con este hábito podés extender tu vida entre 10 y 12 años: cuál es Dormir entre 7 y 8 horas, cuidar la alimentación y las relaciones sociales, son otros aspectos clave. Por







Marcos Vázquez, divulgador de salud y bienestar, explica en un vídeo en TikTok el por qué es importante el ejercicio físico y cómo este puede retrasar el envejecimiento y la calidad de vida.

El envejecimiento es un proceso inevitable que suele venir acompañado de diversas comorbilidades como hipertensión arterial o colesterol alto. Ante esta realidad, las investigaciones sobre sus efectos ha adquirido una importancia creciente, impulsando a la comunidad científica a buscar estrategias para retrasar sus consecuencias. Aunque con el paso del tiempo todos los sistemas del cuerpo experimentan un deterioro progresivo, los expertos confían en que comprender mejor los mecanismos del envejecimiento permitirá mejorar la calidad de vida en las etapas avanzadas.

Marcos Vázquez, divulgador de salud y bienestar, explica en un vídeo en TikTok el por qué es importante el ejercicio físico y cómo este puede retrasar el envejecimiento y la calidad de vida.

Cuál es la clave para extender más de 10 años tu longevidad según un experto El creador de Fitness Revolucionario asegura que la palanca más importante que tenemos a día de hoy es la actividad física: «No hay nada que nos pueda producir –en términos de elevar la vitalidad y extender la longevidad– el impacto que logra el ejercicio. Nos puede dar entre diez y 12 años más de longevidad pero, además, nos puede dar el doble de calidad de vida, es decir, puede extender en 20 o 30 años la calidad de vida. Esto quiere decir que una persona de 70 años que haya mantenido actividad física, va a tener una capacidad cardiovascular y una fuerza equivalente a la de una persona de 45 o 50 años».

ACTIVIDAD FISICA MAYORES FREEPIK

Respecto a cuánto tiempo hay que dedicar al ejercicio, Marcos Vázquez afirma que entre 45 y 60 minutos al día: «Esa dosis es suficiente para lograr estos beneficios». El experto no olvida otros aspectos importantes como es dormir entre siete y ocho horas y cuidar la alimentación. Si cuidas esos aspectos tienes el 80 % del beneficio».

También hay aspectos ligados con la longevidad y la calidad de vida que son muy importantes. Uno de ellos es el aspecto social. «Conectar con los demás eso no solo mejor la calidad de vida hoy sino que correlaciona muy bien con la longevidad y con satisfacción vital». El divulgador de salud y bienestar también hace hincapié en la importancia de los aspectos psicológicos como propósitos de vida: «Las creencias no son simplemente algo que ocurre en el cerebro. Las creencias generan respuestas fisiológicas: creencias negativas, falta de propósitos, estrés, miedos, ansiedad por el futuro, generan por ejemplo una elevación del cortisol, del estrés, de la inflamación, que son vías que alimentan el envejecimiento y nos hacen envejecer más rápido» concluye. Actividad Familiar Llevar un estilo de vida socialmente activo se convierte en un factor clave para un envejecimiento saludable. Pexels