Una experta en endocrinología reveló las tres claves para potenciar la longevidad: cuáles son

La endocrinóloga dio a conocer tres hábitos esenciales para cuidar las hormonas y favorecer un envejecimiento saludable.

Para la especialista, existen tres hábitos fundamentales que ayudan a cuidar el sistema hormonal.Pexels

La búsqueda de una vida larga y saludable no depende solo de la genética, sino también de los hábitos que se adopten en el día a día. Así lo sostiene la médica y especialista en endocrinología Isabel Viña, quien explicó cuáles son los tres pilares esenciales para mejorar el equilibrio hormonal y favorecer la longevidad. Sus recomendaciones se basan en evidencia científica y en la importancia de mantener una constancia que permita al cuerpo funcionar de manera eficiente.

Viña es reconocida por su labor divulgativa en redes sociales y es autora del libro Pon tus hormonas a funcionar. La profesional destaca que el equilibrio hormonal es una de las claves para un envejecimiento saludable. Según la experta, las hormonas actúan como mensajeros que regulan múltiples procesos en el organismo, y su correcto funcionamiento depende en gran medida del estilo de vida. Es más, cita una frase del genetista Francis Collins: “La genética carga la pistola, pero el ambiente aprieta el gatillo”, para resaltar que los hábitos tienen más influencia que la herencia en la aparición de muchas enfermedades.

Por eso, mantener una rutina coherente y saludable es más importante que seguir dietas o entrenamientos extremos de forma esporádica. La especialista recomienda que cada acción, por pequeña que sea, aporte bienestar y se mantenga en el tiempo, desde una alimentación equilibrada hasta una buena exposición a la luz natural.

Qué claves reveló la experta para extender la longevidad

Para Isabel Viña, existen tres hábitos fundamentales que ayudan a cuidar el sistema hormonal y, con ello, prolongar la vida de manera saludable. El primero es incorporar actividad física con regularidad. Más que realizar rutinas intensas, es conveniente, según ella, moverse cada día, incluso un minuto de ejercicio es mejor que la inactividad.

La segunda clave es una alimentación rica en fibra y proteínas de calidad. La especialista recomienda incluir verduras, frutas, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Además, remarca que a medida que se envejece, el cuerpo se vuelve menos eficiente en la utilización de las proteínas, por lo que conviene aumentar su consumo para preservar la masa muscular y el funcionamiento general del organismo.

El tercer hábito está vinculado al bienestar emocional y mental. Según aclara, es importante reducir el tiempo frente a las pantallas y fomentar la conexión con otras personas. Mantener vínculos sociales sólidos, según Viña, tiene un impacto directo en el equilibrio hormonal y en la salud general, actuando como un factor protector frente al envejecimiento prematuro.

Por otra parte, la endocrinóloga considera que, en ciertos casos, el uso de suplementos o terapias hormonales puede ser beneficioso, siempre bajo supervisión médica. Explica que estas terapias deben evaluarse y ajustarse según las necesidades de cada persona, ya que la salud es un proceso dinámico y en constante cambio.

