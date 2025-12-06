La rutina cardio de solo 5 minutos que se puede hacer en casa y sirve para quemar grasa

- El Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad (HIIT) es ideal para optimizar la quema de calorías en poco tiempo.
- La rutina es un cardio HIIT de solo 5 minutos diseñado para quemar grasa rápidamente.
- El formato combina 30 segundos de ejercicio intenso con 10 segundos de trote o marcha de descanso activo.
- Es una rutina perfecta para personas con poco tiempo libre o como calentamiento antes de otra actividad deportiva.
Para quienes buscan optimizar la quema de calorías y aumentar el gasto energético en el menor tiempo posible, una de las metodologías más recomendadas es el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT). Este formato combina ráfagas cortas de ejercicio muy intenso con breves períodos de descanso o actividad de baja intensidad.