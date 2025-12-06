6 de diciembre de 2025 Inicio
La rutina cardio de solo 5 minutos que se puede hacer en casa y sirve para quemar grasa

Consiste en realizar intervalos cortos de ejercicios aeróbicos intensos, intercalados con descansos de 10 segundos.

  • El Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad (HIIT) es ideal para optimizar la quema de calorías en poco tiempo.
  • La rutina es un cardio HIIT de solo 5 minutos diseñado para quemar grasa rápidamente.
  • El formato combina 30 segundos de ejercicio intenso con 10 segundos de trote o marcha de descanso activo.
  • Es una rutina perfecta para personas con poco tiempo libre o como calentamiento antes de otra actividad deportiva.

Para quienes buscan optimizar la quema de calorías y aumentar el gasto energético en el menor tiempo posible, una de las metodologías más recomendadas es el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT). Este formato combina ráfagas cortas de ejercicio muy intenso con breves períodos de descanso o actividad de baja intensidad.

Esta rutina es un entrenamiento de alta intensidad de tan solo 5 minutos diseñado para quemar grasa rápidamente. Cada ejercicio se realiza durante un período de 30 segundos, intercalado con un trote o marcha activa de 10 segundos como descanso.

Es ideal para quienes cuentan con poco tiempo libre pero igual buscan mantenerse activos. Esta rutina también es muy útil como entrada en calor antes de salir a correr o realizar alguna otra actividad deportiva.

Así es la rutina cardio de 5 minutos para quemar grasa

ejercicio en casa

Esta rutina consiste en realizar una secuencia de cinco ejercicios por tiempo, que debe repetirse dos veces de forma consecutiva. Está compuesta por los siguientes movimientos:

  1. Abrir y cerrar con salto lateral: se realiza un movimiento de abrir y cerrar las piernas, seguido por un salto lateral que implica mover ambos pies a un lado y luego al otro, repitiendo la secuencia rápidamente.
  2. Burpee sin flexión con saltos: la secuencia comienza con un salto vertical. Luego, llevar las manos al piso y las piernas hacia atrás hasta quedar plancha alta con las manos debajo de los hombros. En esa posición, llevar con un pequeño salto las dos piernas juntas en dirección hacia la mano derecha. Volver a la posición de plancha con otro salto y luego repetir el movimiento hacia la otra mano. Por último, reincorporarse. Los movimientos de esta secuencia son todos seguidos, por lo que es importante coordinar muy bien.
  3. Jumping Jacks con salto: consiste en una serie de Jumping Jacks muy rápidos. La secuencia implica cuatro repeticiones rápidas de abrir y cerrar las piernas, seguidas por un salto lateral amplio a cada lado, y luego se repite.
  4. Salto lateral con cruce de pierna: desde la posición de pie, saltar a un lado y al otro, cruzando la pierna de atrás por detrás de la pierna de apoyo mientras tocas el piso con la mano opuesta o la misma. Este movimiento estira y trabaja la parte lateral del cuerpo.
  5. Salto sentadilla: comienza con un salto vertical y el aterrizaje es directamente en una sentadilla profunda. Volver a subir con potencia y repetir la secuencia. El ejercicio requiere bajar el cuerpo como si se fuera a sentar, manteniendo la espalda recta, para luego levantarse de forma explosiva, apretando el glúteo al subir.
