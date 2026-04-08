8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La receta para preparar un helado de dulce de leche sin máquina

Una preparación accesible permite disfrutar de este clásico sin complicarse. Sólo son necesarios algunos pocos ingredientes

Por
Esta versión casera requiere solo tres ingredientes.

Esta versión casera requiere solo tres ingredientes.

FREEPIK
  • Una receta sencilla permite hacer helado casero sin necesidad de equipamiento especial
  • La propuesta utiliza pocos ingredientes y pasos accesibles para cualquier persona
  • La técnica de frío y batido es clave para lograr una textura cremosa
  • La preparación se volvió popular gracias a los consejos de Paulina Cocina

Preparar helado en casa es una alternativa práctica para quienes buscan una opción refrescante sin tener que ir a comprarlo a una heladería. En este caso, se trata de una versión de dulce de leche que no necesita de una máquina, lo que hace más simple el proceso y lo vuelve accesible.

Empanadas crocantes en freidora de aire listas en minutos.
Te puede interesar:

Cómo hacer unas ricas empanadas en la air fryer en solo 15 minutos

Aunque muchas recetas de helado suelen parecer complejas o demandar herramientas específicas, existen métodos caseros que permiten obtener buenos resultados con ingredientes básicos. Con algunos cuidados en los tiempos y el procedimiento, es posible lograr una muy buena consistencia.

La propuesta difundida por Paulina Cocina ganó popularidad por su facilidad y resultados. Con pocos pasos y productos comunes, se puede conseguir un postre ideal, incluso con participación de los más chicos en la preparación.

Helado de dulce de leche de Cadore

Receta de helado de dulce de leche casero y sin máquina

Esta versión casera requiere solo tres ingredientes: 500 gramos de dulce de leche (no repostero), 250 gramos de crema de leche y 250 gramos de leche. El primer paso consiste en integrar el dulce de leche con la crema líquida en un recipiente, mezclando de forma gradual hasta lograr una preparación uniforme.

Una vez unificada la mezcla, se incorpora la leche, utilizando como medida el envase de la crema. Luego se vuelve a integrar todo hasta que la textura sea homogénea. En ese punto, se lleva al freezer durante un período de entre dos y tres horas.

HELADO DE DULCE DE LECHE GRANIZADO

Cuando la preparación comienza a tomar cuerpo, se retira del frío para desarmarla y batirla nuevamente. Este procedimiento se repite un par de veces, lo que permite mejorar la cremosidad final del helado. De manera opcional, se pueden sumar agregados como chocolate picado o frutos secos.

Sobre el resultado, la creadora comentó: “Este helado de dulce de leche no lleva máquina, así que teniendo un poco de cuidado con los tiempos podemos hacerlo en casa sin ninguna dificultad”. Además, aseguró: “Este helado de dulce de leche es impresionante. No solo no tiene nada que envidiarle a un helado de dulce de leche de buena heladería"

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La torta de coco es una receta fresca y fácil de hacer en casa. 
play

El secreto para hacer una torta de coco sin harina: cómo es el procedimiento

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 

Cómo hacer un pastel de papa en la air fryer: ingredientes y paso a paso

El gin tonic frutal combina frescura y aroma en una versión moderna del clásico.
play

Todos los secretos de Paulina Cocina para hacer un gin tonic frutal delicioso

Uno de los puntos gastronómicos más atractivos de Recoleta.

La joya gastronómica de Recoleta que revive una casona centenaria con jardín oculto y cocina de autor

Mi Gusto continúa su expansión con la apertura de un imponente local en Vicente López.

El nuevo local de Mi Gusto que redefine la comida al paso con pizzas recién hechas y café de especialidad

raul zorrilla impulsa la alta cocina peruana en el abasto: platos con tecnica a precios competitivos

Raúl Zorrilla impulsa la alta cocina peruana en el Abasto: platos con técnica a precios competitivos

Rating Cero

Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU.

Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante

Actor de Hannah Montana luce irreconocible tras 20 años.

El actor de Hannah Montana que tuvo un cambio impresionante y hoy parece otra persona

¿Todo mal entre Carrá y Del Boca?

La madre de Andrea del Boca le habría pegado una cachetada a Gloria Carrá: qué se sabe de la historia

Un invitado rechazó a Pergolini.

Qué famoso conductor rechazó ir al programa de Mario Pergolini en El Trece

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Del Moro confirmó que habrá un intercambio de participantes con Gran Hermano Estados Unidos

El estreno destacado de Netflix.
play

Esta histórica saga de acción con Tom Cruise llegó a su fin y la última película está en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Algunas de las imágenes que compartió la NASA sobre la Luna. 

Las fotos más espectaculares de la misión Artemis 2: la Tierra y el lado oscuro de la Luna

Hace 8 minutos
Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU.

Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante

Hace 16 minutos
La desaprobación subió 6% respecto a marzo. 

Milei sigue en caída libre en las encuestas: un 65% de los argentinos desaprueba su gestión

Hace 32 minutos
Actor de Hannah Montana luce irreconocible tras 20 años.

El actor de Hannah Montana que tuvo un cambio impresionante y hoy parece otra persona

Hace 34 minutos
Revelaron detalles del IPhone 18: cuándo sale a la venta

Llega el iPhone plegable: filtraron todos los detalles del 18 Pro y su fecha de salida a la venta

Hace 35 minutos