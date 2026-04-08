La receta para preparar un helado de dulce de leche sin máquina Una preparación accesible permite disfrutar de este clásico sin complicarse. Sólo son necesarios algunos pocos ingredientes Por + Seguir en







Esta versión casera requiere solo tres ingredientes. FREEPIK

Una receta sencilla permite hacer helado casero sin necesidad de equipamiento especial

La propuesta utiliza pocos ingredientes y pasos accesibles para cualquier persona

La técnica de frío y batido es clave para lograr una textura cremosa

La preparación se volvió popular gracias a los consejos de Paulina Cocina Preparar helado en casa es una alternativa práctica para quienes buscan una opción refrescante sin tener que ir a comprarlo a una heladería. En este caso, se trata de una versión de dulce de leche que no necesita de una máquina, lo que hace más simple el proceso y lo vuelve accesible.

Aunque muchas recetas de helado suelen parecer complejas o demandar herramientas específicas, existen métodos caseros que permiten obtener buenos resultados con ingredientes básicos. Con algunos cuidados en los tiempos y el procedimiento, es posible lograr una muy buena consistencia.

La propuesta difundida por Paulina Cocina ganó popularidad por su facilidad y resultados. Con pocos pasos y productos comunes, se puede conseguir un postre ideal, incluso con participación de los más chicos en la preparación.

Helado de dulce de leche de Cadore Instagram @heladeriacadore Receta de helado de dulce de leche casero y sin máquina Esta versión casera requiere solo tres ingredientes: 500 gramos de dulce de leche (no repostero), 250 gramos de crema de leche y 250 gramos de leche. El primer paso consiste en integrar el dulce de leche con la crema líquida en un recipiente, mezclando de forma gradual hasta lograr una preparación uniforme.

Una vez unificada la mezcla, se incorpora la leche, utilizando como medida el envase de la crema. Luego se vuelve a integrar todo hasta que la textura sea homogénea. En ese punto, se lleva al freezer durante un período de entre dos y tres horas.

HELADO DE DULCE DE LECHE GRANIZADO FREEPIK Cuando la preparación comienza a tomar cuerpo, se retira del frío para desarmarla y batirla nuevamente. Este procedimiento se repite un par de veces, lo que permite mejorar la cremosidad final del helado. De manera opcional, se pueden sumar agregados como chocolate picado o frutos secos. Sobre el resultado, la creadora comentó: “Este helado de dulce de leche no lleva máquina, así que teniendo un poco de cuidado con los tiempos podemos hacerlo en casa sin ninguna dificultad”. Además, aseguró: “Este helado de dulce de leche es impresionante. No solo no tiene nada que envidiarle a un helado de dulce de leche de buena heladería"