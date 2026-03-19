La receta perfecta para la merienda: cómo hacer bizcocho en la air fryer En 40 minutos tenés un infaltable de la pastelería argentina hecho en la freidora de aire para quedar bien con cualquiera. Por + Seguir en







Hacé esta receta de bizcocho fácil y rápido en la air fryer. Freepik

El bizcocho en freidora de aire se elabora con una mezcla similar a la tradicional, a la que se le puede sumar esencia de vainilla para mejorar textura y sabor.

Es fundamental utilizar un molde que se adapte al tamaño de la freidora de aire, generalmente toleran moldes de hasta 18 cm de diámetro.

La preparación de bizcocho requiere integrar ingredientes secos tamizados para lograr una mezcla líquida aireada, utilizando movimientos envolventes para conservar el volumen.

La cocción se realiza a 160 °C en dos partes, para garantizar textura y sabor. La freidora de aire es un electrodoméstico de batalla para todo tipo de preparaciones: además de tener éxito en las saladas, la air fryer también realiza recetas cumplidoras de pastelería y respostería. El bizcocho en air fryer aparece como una opción práctica y de cocción rápida para quedar bien con los seres queridos o resolver un antojo dulce de media tarde sin necesidad de comprometer muchos utensilios ni tiempo.

A diferencia del horno tradicional, este tipo de cocción de bizcochoen la air fryer requiere algunas consideraciones, como el tamaño del molde, que debe ajustarse al diámetro del canasto de la freidora, y el control de la temperatura, porque el calor suele ser más directo e intenso que en otros dispositivos para hornear. En general, para preparaciones dulces, se recomienda usar moldes de hasta 18 centímetros, aunque esto también depende del modelo de freidora disponible.

Cómo hacer bizcocho en la air fryer El procedimiento para lograr un bizcocho aireado y esponjoso no difiere demasiado del método clásico, aunque conviene prestar atención a la distribución del calor y a cubrir con papel manteca o aluminio la superficie durante la cocción para evitar que se dore en exceso. Otra clave importante a tener en cuenta es la de comenzar a controlar el calor desde antes de meter la preparación a cocinar. Se recomienda precalentar la freidora de aire unos minutos antes de poner a cocinar la mezcla de bizcocho, para que los ingredientes no sufran un shock de temperatura y comiencen las reacciones químicas de los agentes de levado con un umbral de calor alto.

bizcocho maicena sin gluten Anna Recetas Fáciles Ingredientes Para esta preparación se necesitan:

200 gramos de azúcar

200 gramos de harina de trigo

40 gramos de maicena

10 gramos de polvo de hornear

una pizca de sal

una cucharadita de esencia de vainilla

tres huevos

100 gramos de aceite de girasol

120 gramos de queso crema bizcocho maicena sin gluten Recetas en la Thermomix Preparación El procedimiento para hacer bizcocho en la freidora de aire comienza con el tamizado de la harina, la maicena y el polvo de hornear, integrando estos ingredientes secos en un mismo recipiente para asegurar una mezcla homogénea. En otro bowl se baten los huevos con el azúcar hasta lograr una consistencia clara y espumosa, lo que permite incorporar aire y favorecer el levado durante la cocción. A continuación, se suman el aceite, la esencia de vainilla y el queso crema, integrando bien antes de incorporar los secos mediante movimientos envolventes para no perder aire en la mezcla.

Una vez lista, la preparación se vuelca en un molde apto para la freidora de aire, previamente enmantecado, y se cubre con papel aluminio. La cocción se realiza a 160 °C durante 25 minutos con el molde cubierto, tras lo cual se retira el aluminio y se continúa la cocción por aproximadamente 20 minutos más, o hasta que al insertar un palillo este salga seco. Luego se desmolda y se deja enfriar sobre una rejilla, logrando un bizcocho alto y sedoso.