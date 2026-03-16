16 de marzo de 2026 Inicio
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El paso a paso para que las hamburguesas caseras te queden perfectas en la air fryer

Es una receta fácil y rápida para resolver cualquier comida en cuestión de minutos. Conocé cómo lograr el punto justo en la freidora de aire.

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Cocina rápida: hamburguesas caseras en freidora de aire. 

Cocina rápida: hamburguesas caseras en freidora de aire. 

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  • La freidora de aire garantiza una cocción uniforme y evita que la cocina se llene de humo y olor.
  • Usar panceta picada y una yema de huevo es el secreto para que la carne se mantenga jugosa y bien unida.
  • Formar medallones de un grosor similar y hacer una hendidura en el centro ayuda a que no se deformen con el calor.
  • Cocinar a 200 °C durante unos 5 minutos por lado permite sellar el exterior y atrapar todos los jugos.

Las hamburguesas caseras son una de esas preparaciones para resolver rápido cualquier almuerzo o cena. La air fryer es la solución definitiva para hacer esta receta, prometiendo una cocción uniforme, una textura increíble y sin llenar la casa de humo.

Paulina Cocina compartió la receta en su popular sección “Soy solito”.
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El secreto para que no queden secas ni crudas en el centro reside en la preparación de la mezcla y en manejar la temperatura justa. Al usar la tecnología de convección, la freidora de aire logra sellar rápidamente el exterior de la carne, atrapando todos los jugos en el interior mientras derrite el exceso de grasa, que decanta en la base de la cesta.

Otra ventaja de cocinar con este aparato es la limpieza. A diferencia de las sartenes o planchetas donde la grasa queda pegada y es difícil de sacar, el material de la air fryer permite limpiar fácilmente con un trapo o una esponja suave, sin necesidad de refregar demasiado.

Cómo hacer hamburguesas caseras en la air fryer

Hamburguesas caseras

Para obtener un medallón jugoso y lleno de sabor, es fundamental el equilibrio de la mezcla y una cocción rápida a alta temperatura. Esta receta está pensada para rendir, aproximadamente, 2 hamburguesas grandes o 3 medianas. Se pueden duplicar la cantidad de ingredientes para hacer más cantidad y, en todo caso, dejar freezadas.

Ingredientes

  • 250 gramos de carne picada (preferentemente un corte con algo de grasa como roast beef).
  • 1 o 2 fetas picadas de panceta.
  • 1 yema.
  • Cebolla, ajo y perejil fresco (todo picado finamente).
  • Sal y pimienta negra a gusto.

Preparación

  1. En un bol grande, combiná la carne picada con la panceta, el perejil, el ajo y la cebolla. La panceta es el truco clave para que la carne no se seque dentro de la freidora.
  2. Agregá la yema de huevo para unir todos los ingredientes y condimentá con sal y pimienta. Mezclá suavemente; si apretás demasiado la carne, el medallón puede quedar un poco duro.
  3. Armá las hamburguesas intentando que tengan un grosor uniforme. Un truco es hacerles una pequeña hendidura con el pulgar en el centro para que no se deformen con el calor.
  4. Colocá los medallones en la cesta (sin encimarlos) y programá la air fryer a 200 °C por 4 o 5 minutos.
  5. Pasado ese tiempo, dales la vuelta y cocinalas por otros 4 o 5 minutos adicionales. El tiempo final dependerá de si te gustan a punto o bien cocidas.
  6. Retiralas con cuidado y dejalas reposar un minuto antes de comer para que los jugos se asienten.
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